Отель в Канаде подарит 18 лет бесплатного проживания тем, кому удастся зачать ребенка в номере

Канадский отель предлагает бесплатное проживание в течении 18 лет паре влюбленных, которая сделает в нем ребенка на День Святого Валентина. Об этом пишет travel.ru со ссылкой на CNN Travel.

Отель Zed в канадской провинции Британская Колумбия решил на День Святого Валентина отказаться от привычных романтических предложений. Вместо этого, он собирается 14 февраля запустить специальное предложение Nooner. Любая пара может забронировать проживание на четыре часа за 45 долларов США. И если им удастся зачать ребенка во время пребывания, то отель предоставит бесплатное проживание в течение последующих 18 лет.

Генеральный директор отеля Мэнди Фармер заявила, что "они не собираются убеждать завести ребенка тех, кто не думает об этом. Но если пара серьезно относится к расширению своей семьи, почему бы ей не попробовать? Если это удастся, партнеры получат возможность праздновать зачатие малыша в течение следующих 18 лет".

В отеле отметили, что акция открыта для всех, независимо от половой принадлежности, самовыражения или сексуальной ориентации. Это означает, что пары могут выиграть приз с помощью суррогатного материнства или усыновления. Маркетинговый ход Zed был неоднозначно воспринят среди пользователей социальных сетей. Некоторые назвали такую инициативу отеля постыдной и отвратительной, а также обвинили ее инициаторов в дискриминации людей, которые не хотят детей или у которых уже есть дети. Представители отеля в ответ заявили, что они лишь поощряют счастливую и здоровую сексуальную жизнь своих гостей.