Открытие горнолыжного сезона в Европе в 2019: где и когда?

Портал turizm.ru выяснил, на какие даты намечено открытие горнолыжного сезона в разных странах Европы.

В Доломитовых Альпах официальный старт зимнего катания состоится раньше запланированного, то есть, до 30 ноября. Благодаря обильным снегопадам многие подъемники и трассы в Италии смогут принять лыжников и сноубордистов раньше установленной даты. Так, досрочное открытие сезона уже состоялось на курортах Кортине д'Ампеццо, Тре-Чиме-Доломити и Сан-Мартино-ди-Кастроцца/Пассо-Ролле. С 23 ноября можно кататься в Араббе и Валь-ди-Фьемме/Обереггене. В последний день ноября откроются трассы в Альпе-Лузиа и Чиветта. В начале декабря сезон стартует на курортах Селларонда, Мармолада и Рио-Пустерия. Как сообщает пресс-служба Национального агентства по туризму Италии, основные пункты продаж ски-пассов на всех 12 курортах Доломити Суперски открыты уже с 15 ноября, а в ближайшие дни откроются и другие точки.

В Австрии, начиная с октября, трассы открыты в одном из популярнейших альпийских центров зимнего спорта Китцбюэле, а также в Хинтертуксе и Зёльдене. Толщина снежного покрова там более полутора метров. В середине ноября зимний сезон стартовал в Обергургле. В конце месяца к нему присоединятся курорты Санкт Антон и Ишгль.

Во Франции с 23 ноября станут доступными Валь Торанс, Мерибель, Ле Менуир и Куршевель. Курорты Ла-Плань, Лез-Арк, Ла-Танья и Ля-Клюза торжественно откроют горнолыжные трассы с 14 декабря.

Большинство швейцарских склонов уже вовсю принимают горнолыжников. В их числе Давос Клостерс, Гриндельвальд, Саас Фе, Вербье и круглогодичный Церматт. Немецкий Гармиш ждет поклонников горнолыжного отдыха с 14 декабря, словенский Краньска Гора — с 30 ноября, а Боровец в Болгарии — с 8 декабря.

Что касается российских курортов, то "Роза Хутор" и "Газпром" в Сочи ожидают старт зимнего сезона 20 декабря, а "Красная Поляна" (бывший Горки Город) — уже 1 декабря. Сибирский курорт "Шерегеш" открылся для лыжников 16 ноября.