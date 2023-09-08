Отменен десятилетний запрет на фотографирование культовой картины Пабло Пикассо "Герника"

Центр искусств королевы Софии в Мадриде снял запрет на фотосъемку всемирно известной картины Пабло Пикассо "Герника".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это произведение искусства было передано из Музея современного искусства в Нью-Йорке в Испанию в 1981 году и с тех пор привлекает миллионы посетителей. Однако на протяжении многих лет зрителям запрещалось фотографировать шедевр даже без вспышки.

Но почему галерея решила отменить этот запрет и почему он вызывал споры в прошлом?

Почему нельзя было фотографировать "Гернику" Пикассо?

До недавнего времени запрет на фотосъемку действовал для того, чтобы защитить знаменитое произведение Пикассо, посвященное Второй мировой войне, от вспышек фотокамер, штативов и палок для селфи, а также для улучшения качества обслуживания посетителей и уменьшения пробок перед полотном.

Например, в июне 2022 года один из посетителей, делая селфи, случайно повредил балетную декорацию Альберто Санчеса в центре искусств королевы Софии. В том же месяце музей организовал частный осмотр "Герники" для Мика Джаггера, но он вызвал большие споры, так как по итогам осмотра певец опубликовал свою фотографию с шедевром. Социальные сети были полны возмущенных постов, поскольку фотография с картиной была явным нарушением существующих правил, но музей отказался от комментариев.

Теперь сфотографировать картину сможет каждый

Мануэль Сегаде, недавно назначенный директором центра искусств королевы Софии, принял решение снять запрет на фотографирование "Герники" Пикассо с 1 сентября этого года. Сегаде пояснил, что изменение политики направлено на то, чтобы улучшить впечатления посетителей от посещения музея и дать им возможность запечатлеть воспоминания о своем визите.

"Мы просто хотели, чтобы это можно было сделать в обычном режиме, не объявляя об этом в прессе или еще где-нибудь, – сказал Сегаде. – Мы постоянно находимся под прицелом камер, когда идем на концерт, когда посещаем любое культурное мероприятие. Мы считаем, что нет смысла в том, чтобы "Герника" не имела того культового характера, которого она заслуживает".

Запрет на фотосъемку распространялся на весь зал, в котором находилась картина "Герника". Несмотря на то, что он был снят, некоторые правила все еще действуют. Посетителям по-прежнему нельзя пользоваться стабилизаторами, палками для селфи, штативами и вспышками.