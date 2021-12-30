"Отполированные": Топ-7 памятников, которые приносят деньги, удачу и любовь

Загадывать желание на Новый год под бой часов – давняя традиция. Всем нам хочется, чтобы новый год оказался не просто хорошим, но и принес с собой исполнение желаний. Кто-то пишет просьбу на бумажку, сжигает ее, бросает в бокал с шампанским и выпивает под бой часов, а кто-то просто загадывает желание про себя.

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Но загадывать желания в надежде, что они обязательно сбудутся, можно не только на Новый год. Есть еще целый ряд мест на нашей планете, которые – по легенде – приносят нам удачу, деньги и любовь. Осталось выяснить какие именно.

Бык на Манхэттене





Foto: AFP/Scanpix / LETA

Кто такой

"Атакующий бык", или "Бык с Уолл-Стрит" — памятник, который борется за звание самой известной достопримечательности Нью-Йорка с самой статуей Свободы. Бронзовый бык стоит рядом с главной финансовой улицей мира и символизирует агрессивную стратегию на финансовом рынке — трейдеров, которые играют на повышение.

Происхождение легенды

Бык был отлит и установлен на деньги автора памятника — архитектора Артура ди Модика — и является одним из самых громких примеров уличного искусства. По словам ди Модика, он придумал своего "Атакующего быка" после экономического кризиса 1987 года, когда энергичное и агрессивное животное должно было символизировать мощь американского народа.

Что обещает

Сегодня "Бык с Уолл-Стрит" популярен не только у американцев. Особенно его любят китайские и индийские туристы. Первые — потому что скульптор установил копию быка в Шанхае, но оригинал всегда интересней. А вторые приезжают посмотреть на памятник, потому что он фигурирует в известном индийском фильме "Kal Ho Naa Ho". Трейдеры говорят, что бык приносит финансовую удачу, если подержаться за его рога.