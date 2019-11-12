Отправляетесь в путешествие и снимаете жилье на Airbnb? Эксперт рассказал, как проверить наличие скрытых камер в съемных квартирах

В Facebook нашли закрытые группы, в которых владельцы сдаваемых на Airbnb квартир высмеивали гостей и делились снимками с камер наблюдения. Для туристов, которые опасаются слежки, эксперты придумали простой способ проверки наличия записывающих устройств, пишет Forbes.

Путешественники, которые бронируют жилье на платформе Airbnb, могут самостоятельно проверить наличие скрытых камер в выбранной ими квартире. В этом уверен директор по исследованиям и разработкам в SecurityScorecard Алекс Хайд, пишет Business Insider.

Эксперт, который сам останавливался в квартире, найденной на популярном сервисе аренды жилья, разработал простой метод, позволяющий определить, может ли хозяин помещения следить за гостями в прямом эфире.

По словам Хайда, сперва постояльцам стоит найти в квартире WiFi-роутер и выключить его. Сделать это можно, нажав кнопку питания или отключив устройство от сети. Дальше Хайд советует ждать реакции владельца квартиры: если хозяин свяжется с гостями и поинтересуется, почему отключен WiFi, вероятно, он контролирует некое устройство, которое находится в квартире и зависит от работы беспроводного интернета, считает эксперт. Если реакции не последует, скорее всего, «все в порядке», добавил он, рассказав, что сам сталкивался с хозяином, который писал ему после того, как он отключил роутер.

Хайд также посоветовал туристам загрузить приложения вроде Fing, которые могут обнаружить другие устройства в сети WiFi. Еще он порекомендовал использовать VPN, чтобы владелец квартиры не мог получить доступ к списку просматриваемых арендатором страниц.

Эксперт уточнил, что в некоторых случаях хозяин квартиры может заинтересоваться отключенным роутером по другим причинам. Например, если от работы сети зависит домашняя система безопасности или кондиционер. Однако отключение Wi-Fi все равно станет неплохим способом узнать, следит ли владелец жилья за работой интернета и начать разговор, пишет Forbes со ссылкой на Business Insider.