Отпуск на арендованном автомобиле: автомобилей меньше и все дороже

Этим летом интенсивность путешествий выросла – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Европейской туристической комиссии, количество иностранных туристов в этом году удвоилось. С увеличением количества путешественников растут цены как на проживание, так и на аренду автомобилей, поэтому отпуск за границей в этом году может стать очень дорогим удовольствием.

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Чтобы не попасться на крючок компаний, стремящихся к прибыли, и избежать неприятных сюрпризов по приезду, страховщики рекомендуют заранее позаботиться об аренде автомобиля во время планируемого отпуска и проверить предлагаемые цены.

В августе, в разгар курортного сезона, у компаний по аренде автомобилей зачастую не хватает транспортных средств. В этом году из-за увеличения числа туристов и сокращения парка арендных автомобилей вследствие пандемии, дефицит автомобилей намного выше, чем обычно. Поэтому, чтобы арендовать автомобиль на время отпуска, следует быть готовым заплатить больше, чем планировалось.

Старший специалист по урегулированию убытков If Insurance Инга Драуле отмечает, что все еще встречаются люди, которые не беспокоятся об аренде автомобиля и не бронируют его заранее. По их мнению, поскольку машина понадобится им всего на несколько дней, не стоит арендовать ее заранее. Однако в этом году ситуация изменилась – увеличивающийся наплыв отдыхающих, инфляция и все еще ощущающееся влияние COVID-19 создали более сложную ситуацию с арендой автомобилей лично.

Поэтому, если планируете арендовать автомобиль на время отпуска за границей, вам следует поторопиться и забронировать его заранее. При выборе автомобиля необходимо сравнивать не только цены разных компаний, но и предлагаемые ими условия, страховое покрытие, проверить оценку самих компаний, их надежность и, конечно же, не менее пяти последних отзывов об аренде конкретного автомобиля.

"Этим летом будьте готовы к различным сценариям – когда доберетесь в пункт назначения для подписания договора аренды, убедитесь, что заранее забронированный автомобиль соответствует тому, который арендодатель фактически передает в ваше распоряжение. Также во избежание недоразумений, связанных с непонятными повреждениями автомобиля, при получении автомобиля проверьте его, если заметите дефекты, позовите представителя проката, чтобы он зафиксировал повреждения, также перед получением автомобиля сделайте фото или видео автомобиля, и сделайте то же самое при сдаче автомобиля, чтобы у вас были доказательства, если оно вам вдруг понадобятся," – говорит

Драуле.

Именно эти маленькие, казалось бы, незначительные, незафиксированные царапины могут привести к тому, что ваш залог не будет возвращен.

Самые большие опасности путешествия на арендованном автомобиле

Жители Латвии обычно планируют поездки на автомобиле в летний сезон, отправляясь в страны Южной Европы. Согласно данным If Insurance, больше всего аварий на арендованных автомобилях происходит в Италии, на втором месте – Испания, а на третьем месте - греческие острова.

Чаще всего в неприятности попадают путешественники, которые оставляют вещи в автомобиле на видном месте, тем самым побуждая воров к действию, например, украден рюкзак, в котором, возможно, не было ничего ценного, а в результате - разбито окно автомобиля.

Представитель If Insurance напоминает, что при поездке на арендованном автомобиле существует больше рисков, чем при поездке на своем автомобиле, а если вы попадете в ДТП без страховки автомобиля, возможно придется расстаться со значительной суммой денег.

"Если что-то случается с арендованным автомобилем, собственный риск придется покрывать из своих средств, однако можно уберечь себя от этих убытков, воспользовавшись страхование собственного риска для арендованного автомобиля. Тогда даже в случае аварии, вам не придется покрывать собственный риск, который нередко превышает 1000 евро," – говорит Драуле.

По ее словам, на дверях и корпусе автомобиля обычно фиксируются небольшие царапины, вмятины, вызванные столкновением с другим автомобилем, дорожными ограждениями и т.д. В таких случаях потери достигают 800–1000 евро.