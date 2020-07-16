Отзыв туриста об отдыхе в Италии: безлюдные пляжи и рестораны, где рады каждому посетителю

Маски для лица в общественных местах, полупустые отели, безлюдные рестораны и пустынные пляжи, а также проверка температуры по несколько раз в день — таковы реалии "нового итальянского" туризма. Живой отклик британской газете The Sun представил собственный корреспондент, отправившийся на итальянский остров Капри.

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"Это было непривычное путешествие", — заявляет турист. По его словам, новые реалии начинаются уже с аэропорта, где у всех прибывающих проверяют температуру, а также выдают медицинские маски и одноразовые перчатки. Сотрудники воздушной гавани строго следят за тем, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию в очередях. Кроме того, по прибытии надо заполнить специальную анкету с контактными данными.

Выбор рейсов при этом довольно ограничен. Именно по этой причине журналисту The Sun пришлось сначала лететь из Лондона в Рим, потом поездом добираться до Неаполя, а затем купить билет на паром до острова Капри. За это время ему измерили температуру на вокзалах в Риме и Неаполе, а также в отеле.

Как рассказывает турист, на Капри совсем мало людей. "Непривычно очень. В прошлые года здесь было не протолкнуться", - рассказывает он. По его словам, в Неаполе туристов было значительно больше, даже встречались туристические группы. "Повсюду маски, но чаще всего стянутые ниже носа или даже ниже подбородка", — также отмечает он.

"В отеле всем говорят, что свободных мест нет, но один официант признался мне, что на самом деле гостиница загружена только на 20%, хотя обычно в это время действительно не бывает свободных номеров", — рассказывает турист. По его словам, все сотрудники носят "одноразовые маски с символикой отеля".

В летние месяцы до 20 000 туристов ежедневно отправляются на паромах в пляжные клубы. Но сейчас остров только начинает возвращаться к жизни. Красивые пляжи почти безлюдны, рестораны стоят пустыми по будням. По заверениям туриста, в этом сезоне все без проблем найдут себе место на пляже или столик в ресторане. "Просто надо привыкнуть, что везде проверяют температуру. При входе в любой бар, ресторан или магазинчик стоят охранники с инфракрасными термометрами. Я боялся, что могу наткнуться на проверяющего, например, после пляжа, когда я был особенно разгорячен, или при спуске с гористой местности. Но, к счастью, обошлось". Однако турист добавляет, что итальянцы не слишком-то соблюдают социальную дистанцию — дружеские объятия и поцелуи здесь по-прежнему остались нормой.