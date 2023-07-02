Ожившая история, шикарные пляжи и невероятная еда: 5 причин отправиться на Мальту всей семьей

Мальта — это не просто остров, а самая настоящая жемчужина и сердце Средиземного моря, которое является прекрасным местом семейного отдыха. Благодаря своей древней истории, живописным пейзажам и теплому гостеприимству каждая семья без труда найдет для себя что-то интересное. Управление по туризму Мальты (Malta Tourism Authority) называет пять причин того, почему стоит запланировать свой отпуск мечты именно на этом острове.

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Солнце, море, песок и спокойствие

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Мальта может похвастаться красивой береговой линией, кристально чистой бирюзовой водой и живописными песчаными пляжами, на одном из которых будет желание построить замок из песка, поплавать под поверхностью воды, исследуя подводный мир, а также насладиться лучами средиземноморского солнца. К самым популярным и безопасным пляжам для семейного отдыха относятся Золотая бухта, Меллиха Бей и Айн-Туффиха. Не уступает этим пляжам и Рамла Бэй на острове Гозо. Следует отметить, что Мальта признана одной из самых безопасных стран Европы.

Ожившая история

Для тех, кому нравится изучать историю, Мальта – настоящая сокровищница. Мальтийский архипелаг может похвастаться богатой многовековой историей. Древний город Мдина, или же "Город тишины", не оставит равнодушным ни одного туриста. Прогулка по узким улочкам позволит насладиться средневековым очарованием. Столица Мальты Валлетта, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поразит своими впечатляющими оборонительными сооружениями, величественными дворцами и увлекательными музеями.

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Приключения

Мальта предлагает широкий спектр развлечений для семей, которые жаждут приключений. Можно отправиться в путешествие на лодке к захватывающему дух Голубому гроту — системе морских пещер, знаменитых своей потрясающей голубой водой. Или же погрузиться в подводный мир, соприкоснувшись со сказочными коралловыми рифами и удивительными морскими обитателями. Для получения поистине уникальных эмоций совершите семейный поход вдоль драматических скал Дингли или исследуйте таинственные катакомбы святого Павла в Рабате.

Мероприятия для юных исследователей

На Мальте особенно рады семьям, поэтому не стоит удивляться множеству развлечений для юных исследователей. В интерактивном научном центре Esplora дети изучат образовательные экспонаты и познакомятся с чудесами науки. Тем временем деревня Попай (Papaya Village) – съемочная площадка фильма – превратилась в парк развлечений и предлагает разнообразные развлечения, включая катание на лодке, водные батуты и интерактивные шоу, связанные с популярным мультфильмом "Попай".

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Удовольствие для вкусовых рецепторов

Еда является неотъемлемой частью мальтийской культуры, и знакомство с местной кухней станет незабываемым опытом для всей семьи. Такие традиционные блюда, как пастицци (слоеное тесто с начинкой из сыра рикотта или гороховых стручков), фтира (мальтийский хлеб, который едят с различными начинками), хобз биз-зейт (мальтийский хлеб с томатной пастой, тунцом, оливками и каперсами) и, конечно же, вкуснейшие сладости — канноли и имкарет — обязательно понравятся всем.

Мальта — это идеальное место для незабываемого семейного отдыха. Ищете ли вы умиротворение на залитых солнцем пляжах, богатых историей землях или желаете отправиться в путешествие и испытать кулинарное наслаждение — на Мальте есть все! Исследуйте этот очаровательный остров вместе со своими близкими и создавайте воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Хотя Латвия и Мальта находятся относительно далеко друг от друга, путешествие не составит труда, так как airBaltic и Ryanair совершают прямые рейсы из Риги, и полет занимает около 3,5 часов.