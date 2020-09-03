Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя

Паланга давно известна как место, где можно укрепить здоровье, а также обрести душевный покой. Благодаря искристому морскому воздуху и сосновым лесам, Паланга – это настоящий курортный город с множеством санаториев, SPA-центров и оздоровительными занятиями на свежем воздухе.

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Есть несколько причин, почему отдых у моря так приятен и так благотворно влияет на здоровье: шелест моря и свежий воздух одновременно успокаивают и бодрят, а купание в соленой воде расслабляет мускулы и хорошо влияет на кожу. Морской воздух способствует выработке серотонина – гормона счастья, а магний, присутствующий в морской воде, благоприятно действует на нервную систему и улучшает качество сна.

Морской воздух полезен при заболеваниях дыхательных путей, потому что он очищает и укрепляет слизистую. В свою очередь минералы, содержащиеся в морской воде, например, цинк и калий, защищают от воспалений и укрепляют кожу, способствуют заживлению ран, уменьшают кожные высыпания и другие проявления кожных заболеваний. К тому же купание в холодной или прохладной воде закаляет организм и укрепляет иммунитет, что сильно поможет в темные и промозглые зимние месяцы.

Foto: Пресс-фото

Лечебными свойствами лесной сосновый воздух обладает благодаря эфирным маслам, которые выделяют сосны. Они содержат фитонциды – природные антивирусные вещества с антибактериальными свойствами, которые помогают организму бороться с вирусами. Именно поэтому санатории и лечебницы, в том числе туберкулезные больницы, возводятся поблизости от сосновых лесов.

Foto: Пресс-фото

Идеальная комбинация для улучшения здоровья и хорошего самочувствия – это физические нагрузки у моря или в сосновом лесу, потому что наряду с вышеперечисленными благотворными свойствами движение на свежем воздухе уменьшает уровень кортизола – гормона стресса в крови и укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы.

Foto: Пресс-фото

Прекрасное место для начала или финиша прогулки по Паланге – это мол или морской мост. Длина L-образного мола составляет 470 м, и с него открывается сказочный вид на заходящее солнце. Попасть на мост очень просто – к нему ведет главная пешеходная улица Паланги, улица Йоно Басанавичяус.

Foto: Пресс-фото

Дальше можно отправиться на прогулку вдоль пляжа или в прибрежные леса, где есть и современный детский парк, и парк литовских сказок с говорящими скульптурами, а также парк Бируте, который часто называют жемчужиной Паланги и в котором находится Музей янтаря.

Foto: Пресс-фото

Любителей активного отдыха в Паланге ждут велодорожки, которые помогут исследовать побережье Балтийского моря во всей его красе, потому что общая длина велодорожек вдоль моря составляет несколько сот километров. Таким образом, можно будет не только получить изрядную физическую нагрузку на свежем морском воздухе, но и осмотреть самые интересные достопримечательности региона и побывать в уютных прибрежных деревнях.

Foto: Пресс-фото

Пешеходная тропа Labrytys предлагает отдыхать активно. Длина тропы составляет шесть километров, в пяти местах на ней расположены специальные уличные тренажеры и площадки для спорта. По этой тропе можно гулять, бегать, ходить с палками для скандинавской ходьбы, ездить на велосипеде (тут есть даже велопарковки) или просто наслаждаться тишиной и покоем, сидя на деревянной скамейке.

Foto: Пресс-фото

Палангский вейкпарк, который находится всего в трех километрах от центра города, предлагает отдых на свежем воздухе у воды. Здесь есть несколько водных трасс с препятствиями разной степени сложности, но помимо этого – это чудесное место, где над необычайно чистой водой карьера можно покачаться в уютном гамаке.

Foto: Пресс-фото

Кроме этого в Паланге есть много SPA-центров и санаториев, которые предлагают множество расслабляющих процедур – начиная с водных забав и заканчивая янтарным массажем и криокамерами. Для отдыха всей семьей идеально подойдет многофункциональный бассейн, который предлагает расслабиться в SPA-зоне или в банях, поплавать в большом бассейне или всласть надрызгаться в бассейне для детей.