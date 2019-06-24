Паланга, Нида и Швянтойи: сколько может стоить отпуск в Литве?

Летом на морское побережье Литвы съезжаются сотни тысяч туристов. Найти доступный и качественный вариант ночлега непросто, но все-таки можно, пишет портал ru.Delfi.lt.

Ночлег на Куршской косе



Литовскую часть Куршской косы (точнее, Нерингу - четыре поселка Юодкранте, Пярвалка, Прейла и Нида) каждый год посещают более 400 тысяч туристов. "В июле и августе цены достигают пика, – заявила Delfi.lt руководитель Нидского информационного центра по культуре и туризму Agila Эдита Лубицкайте. – В Ниде цена стандартного двухместного номера в гостинице на одну ночь в июне составляет от 75 до 129 евро, а в июле – августе - от 95 до 159 евро. Роскошные апартаменты "люкс" могут стоить 190 евро и более. Аренда двухкомнатной квартиры для семьи из 4 человек - от 50 до 120 евро и больше. Комнату с общими удобствами для семьи можно снять за 30-40 евро в сутки. Ночь в хостеле стоит около 15 евро на человека", – сказала Э.Любицкайте.

В кемпинге в Ниде можно поставить палатку или приехать с кемпером. В зависимости от сезона цены следующие: плата за палатку (1-4 места) - 4-6 евро, за большую палатку (5-10 мест) - 5-9 евро, плата за взрослого - 5,5-7,5 евро, плата за ребёнка - 2,5-5 евро в сутки. Если вы приедете на автомобиле, то за парковку тоже надо платить: 4-6 евро за легковой автомобиль, 15-23 евро за кемпер, 17-23 - за караван.

В Ниде можно жить на стоящей в порту яхте. Одна ночь стоит здесь от 55 до 85 евро. В двух каютах с кроватями, столовой, мини-кухней и туалетом могут разместиться до четырех человек. В душ придется ходить в порту. "Если сравнивать Юодкранте, Пярвалку, Прейлу и Ниду, то существенных различий в ценах нет. В пиковый период, где-то около 15 июля - 10 августа, а также по выходным сложно найти свободное место. Но мы ищем и находим", - говорит руководитель центра Любицкайте.

Паланга и Швянтойи

Сезон в Паланге в этом году продлили до начала октября. И в Паланге, и в Швянтойи есть много мест для проживания: отели, дома отдыха, домики, караваны, кемпинги, усадьбы. В одной Паланге насчитывается 33 отеля и шесть гостевых домов, прошедших классификацию. "В июне двухместный номер в четырехзвёздочном отеле в Паланге стоит от 85 евро, в трехзвёздочном - от 65 евро", - завила Delfi.lt менеджер по туризму Информационно-туристического центра Паланги Алма Слабошявичене.

Швянтойи выделяется предложениями размещения в коттеджах и в частном секторе. "Считается, что отдых в Швянтойи дешевле, но на самом деле здесь можно найти самые разные предложения: от 3-5 евро с человека за койку до достаточно роскошного, более чем за 100 евро в сутки отдыха в апартаментах или домике", - отметила Слабошявичене. В Швянтойи двухместный номер в четырехзвёздочном отеле с завтраком стоит 77 евро, в трехзвёздочном отеле можно снять двухместный номер с завтраком за 65 евро.

В июне семья из четырех человек может снять в Паланге комнату или даже квартиру за 35-40 евро в день. В июле и августе цена будет начинаться с 45 евро. Пиковый период - с 6 июля до 15 августа, хотя в последние годы заметно, что многие туристы приезжают в город в сентябре и в начале октября.

Самый дорогой вариант отдыха в Паланге - вилла площадью 345 кв.м, которая в разгар сезона будет стоить 600 евро в сутки для пяти человек. В доме могут разместиться и десять человек, но тогда цена составит уже 1000 евро в сутки.

Где искать жилье: не только Booking



Чаще всего жилье в Литве ищут через систему Booking.com. Однако, поскольку спрос в пик сезона крайне высокий, можно воспользоваться литовскими системами бронирования: www.priejuros.lt, www.poilsispajuryje.com, www.palangatic.lt; www.kambariu-nuoma.lt; www.nakvynepalangoje.lt; www.kopos.lt; www.nakvok.lt и так далее.