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2. Провинция Сычуань, Китай — «сложносочиненные» озера
Парадоксы Земли: 9 мест, где природа нарушает законы из учебников географии
Foto: Shutterstock

Озера — плоские, пустыни — пустынные, камни — не горят, острова — не двигаются, а вода — синяя. Все верно? Как будто да. Но только на Земле есть места, где все совсем иначе. Тем и интересны!

1. Биг-Айленд, Гавайи — вулкан против океана

Парадоксы Земли: 9 мест, где природа нарушает законы из учебников географии
Foto: Shutterstock

Обычно лава встречается с водой только в кино или во время крупных извержений, но есть место, где это происходит постоянно — в Национальном парке Гавайские вулканы. Причем за процессом можно наблюдать воочию — к вулкану ведут дорожки, есть и смотровые площадки, вполне безопасные для людей. Если хочется подобраться к вулкану поближе, стоит делать это в сопровождении гида.

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2. Провинция Сычуань, Китай — «сложносочиненные» озера

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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