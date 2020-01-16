Парадоксы Земли: 9 мест, где природа нарушает законы из учебников географии

Озера — плоские, пустыни — пустынные, камни — не горят, острова — не двигаются, а вода — синяя. Все верно? Как будто да. Но только на Земле есть места, где все совсем иначе. Тем и интересны!
1. Биг-Айленд, Гавайи — вулкан против океана
Обычно лава встречается с водой только в кино или во время крупных извержений, но есть место, где это происходит постоянно — в Национальном парке Гавайские вулканы. Причем за процессом можно наблюдать воочию — к вулкану ведут дорожки, есть и смотровые площадки, вполне безопасные для людей. Если хочется подобраться к вулкану поближе, стоит делать это в сопровождении гида.
- 1. 2. Провинция Сычуань, Китай — «сложносочиненные» озера
- 2. 3. Калифорния, США — цветущая пустыня
- 3. 4. Янардаг, Азербайджан — горящая скала
- 4. 5. Долина Смерти, США — ползучие камни
- 5. 6. Остров Ваадху, Мальдивы — «звезды» в океане
- 6. 7. Кочующий остров Сейбл, Канада
- 7. 8. Розовое озеро Хиллиер, Австралия — озеро-загадка
- 8. 9. Марокко — «летающие» козы