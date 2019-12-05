Париж больше не главный. Самым посещаемым городом мира стал Гонконг

Его место занял Гонконг. И это несмотря на уличные беспорядки и массовые протесты. Туристов по всему миру подсчитала британская исследовательская компания Euromonitor, пишет портал turizm.ru.

Список из 100 самых посещаемых городов мира в 2019 году ранжировали в соответствии с количеством международных прибытий. При этом, учитывались только зарубежные гости, которые оставались более чем на сутки, но менее, чем на год. Посчитали всех, кто приехал с целью туризма, в гости к родственникам или друзьям. Прибывшие на учебу или работу исключались.

В итоге лидером рейтинга и самым посещаемым городом в мире назван Гонконг. По данным аналитиков, за год азиатский мегаполис принял более 26 млн иностранцев. Что, кстати, ниже показателя прошлого года на 9%. Все-таки столкновения местных жителей и полиции подпортили Гонконгу репутацию. Второе и третье места заняли Бангкок с 25,8 млн туристов и Макао с 20,6 млн. Азиатские направления, по мнению экспертов, лидируют из-за роста турпотока из Китая.

В первой десятке самых посещаемых городов оказались:

Сингапур (19,8 млн)

Лондон (19,6 млн)

Париж (19,1 млн)

Дубай (16,3 млн)

Дели (15,2 млн)

Куала-Лумпур (14 млн)

Нью-Йорк (14 млн).

Euromonitor прогнозирует, что на цифры в будущем году может повлиять "Брексит". Как ожидается, Лондон, занимающий сейчас третье место, опустится на 5. Популярные ранее Вена и Милан уже в этом году потеряли свои позиции. В то же время становятся более востребованными города Хорватии, Словении и Швеции.