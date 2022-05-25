Паромные круизы набирают популярность после пандемии коронавируса

Популярность круизов из Хельсинки в Таллинн и Стокгольм выросла после длительного спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщают паромные компании.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Например, в прошлом месяце паромный оператор Eckerö Line перевез почти столько же пассажиров, сколько и в апреле 2019 года. В Tallink Silja также наблюдается заметный рост бронирований.
Перевозчики считают, что увеличение числа пассажиров во многом связано со снятием ограничений из-за COVID-19.
При этом на паромах стало меньше пассажиров из России и Азии, однако растет число туристов из стран Балтии.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
TagsФинляндия Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Читайте также