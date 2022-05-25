Паромные круизы набирают популярность после пандемии коронавируса
Foto: LETA

Популярность круизов из Хельсинки в Таллинн и Стокгольм выросла после длительного спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщают паромные компании.

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Например, в прошлом месяце паромный оператор Eckerö Line перевез почти столько же пассажиров, сколько и в апреле 2019 года. В Tallink Silja также наблюдается заметный рост бронирований.

Перевозчики считают, что увеличение числа пассажиров во многом связано со снятием ограничений из-за COVID-19.

При этом на паромах стало меньше пассажиров из России и Азии, однако растет число туристов из стран Балтии.

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