Парус на суше, прозрачный каяк и полет над Неманом. Необычные места отдыха в Литве

Умеренное теплое лето — это отличная возможность провести досуг на свежем воздухе, испытать новые эмоции и насладиться захватывающим путешествием. Ассоциация курортов Литвы собрала интересные виды активного отдыха, которые подойдут любому человеку независимо от физической подготовки.

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Blokart, или же парус на суше



Город-курорт Неринга расположен на территории национального парка "Куршская коса", внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот оазис природы заслуженно считается одним из интереснейших мест Литвы.

Любителям активного отдыха в Неринге обязательно стоит попробовать покататься на Blokart вдоль побережья Балтийского моря и на территории аэродрома "Нида". Всего 5 минут инструктажа позволят в полной мере освоить небольшую компактную наземную яхту и насладиться теплым морским бризом.

Пляжи Неринги



Пляжи Неринги простираются на несколько километров и обеспечены всей необходимой инфраструктурой: скамейками, кабинками для переодевания, спортивными площадками и инвентарем. За безопасностью следит профессиональная команда спасателей. Пляжи Ниды и Юодкранте имеют международное признание — "Голубой флаг", что говорит о наивысшей категории качества.

Живописный веломаршрут



По Куршской косе проложено несколько велосипедных троп, одной из которых является 52-километровый маршрут, входящий в европейскую сеть велосипедных трасс EuroVelo и являющийся частью европейского велосипедного маршрута Euroroute R1. Во время велосипедной прогулки можно увидеть песчаные горы, а также дюны Прейлы и Вецекруга.

Foto: Aizraujošas aktīvās atpūtas iespējas Lietuvā

Водные развлечения



Бирштонас — город и курорт в Каунасском уезде Литвы, который привлекает любителей активного отдыха своим разнообразием развлечений. В летний сезон особенно популярен сплав на каноэ по реке Веркне и петлям Нямунаса. Для любителей более экстремальных водных видов спорта в "Бирштонском вейк-парке" доступны трассы для вейкбординга.

Башня для скалолазания



Уникальная башня для скалолазания Smagu lipti в Бирштонасе имеет высоту 12 метров и состоит из 7 стен с 26 различными маршрутами. Здесь можно побороть страх высоты и испытать себя на прочность.

Походы на лошадях



Популярная конная ферма находится рядом с курортом Бирштонас на территории регионального парка "Нямунас Лупс". Лошади с удовольствием составят компанию на прогулке по живописным пейзажам.

Ночная прогулка на прозрачном каяке



Если есть желание заглянуть в глубины вод без погружения, то путешествие на прозрачных каяках вдоль озера Гальвес будет определенно правильным решением. Это уникальная возможность исследовать подводный мир — увидеть рыб, скалы, утесы и заглянуть в парк подводных скульптур, расположенный рядом с кемпингом Slėnis. Окрестности озера также предлагают впечатляющие виды, например, величественность Тракайского замка и дворца Ужутракис.

Ферма альпак

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Посмотреть на спокойных и позитивных альпак можно на ферме в городе Тракай. Альпаки очаровывают своими большими глазами и улыбающимися лицами. Они всегда радостно приветствуют гостей, которые также могут принести им какое-нибудь угощение.

Foto: Aizraujošas aktīvās atpūtas iespējas Lietuvā

SUP фитнес-йога



Туристическое предложение Игналинского района включает в себя активный отдых с SUP-досками: йогу на SUP-досках, наблюдение за восходом и закатом солнца, игру в водный футбол с веслами, участие в ночных сафари и различные маршруты водных прогулок. Можно попробовать прокатиться на одной SUP-доске, арендовав Megaladon, рассчитанный на 4-5 человек.

Foto: Aizraujošas aktīvās atpūtas iespējas Lietuvā

Маршруты по реке в Игналине



Пеший поход по руслу реки — это экспедиция для людей, которые всегда ищут новые и непознанные приключения, а также хотят испытать себя. Маршруты не являются экстремальными, поэтому идеально подходят для активных семей, коллективов и компаний с друзьями.

Кайтсерфинг в Паланге



Кайты, скейтборды, велосипеды и, самое главное, много ветра, природы, активного отдыха и абсолютно никакого стресса. На пляже Паланги каждый может испытать синергию ветра и воды, попробовав свои силы в кайтсерфинге. Инструкторы с международной квалификацией IKO помогут как начинающим, так и опытным кайтерам справиться с прибрежным ветром.

Вейкбординг в Паланге



Во время обучения можно будет узнать о принципах вейкбординга, изучить теоретическую часть и провести первые тесты на траве. Затем последуют 1,5 часа практики на воде, что позволит каждому новичку достичь оптимальной скорости. Вейкборд-парк 313 Cable Park в Паланге — самый новый и современный вейкборд-парк в Европе. В парке есть кафе с просторной террасой, с которой открывается прекрасный вид на озеро.

Сплав на байдарке



Сплав на байдарке по реке Швянтойи — это отличная возможность для активного отдыха и ознакомления с флорой и фауной. В сплаве могут участвовать до 30 человек.

Теннис и гольф в Друскининкае



Ценители тенниса наверняка оценят современные открытые корты в Друскининкае, позволяющие полностью насладиться игрой. В Друскининкае также есть поле для гольфа, которое соответствует международным стандартам — Scottish Links. Длина игрового поля составляет более 10 километров — это, пожалуй, одно из самых сложных полей для гольфа не только в Литве, но и во всем Балтийском регионе.

Полет над рекой Неман



Приключенческий парк UNO Park, находящийся прямо в центре города Друскининкай, предлагает попробовать совершенно необычный опыт — проехать самую большую реку Литвы Неман со скоростью 55 км/ч по натянутым над водой тросам. В парке есть веревочные и сетчатые трассы разной сложности, так что каждый сможет провести день с удовольствием.

От снега летом до тропиков зимой



Друскининкай предлагает широкий спектр развлечений для всей семьи в любое время года. Даже леденящей зимой здесь можно неожиданно оказаться на южном курорте – температура воздуха в аквапарке Druskininkai Aquapark никогда не падает ниже 30–31, а воды в его бассейнах – 26–27 градусов.

Даже на лыжах можно кататься и в разгар лета — достаточно открыть дверь в Snow-арену, где средняя температура воздуха колеблется от 2 до 4 градусов ниже нуля, а современные технологии обеспечивают горнолыжные трассы свежим снегом без каких-либо химических примесей.

Foto: Nataly Hlapkovska

Велосипедные маршруты по Неман



Качергине, Кулаутува, а также Запишкис, которые находятся в Каунасском районе, связаны между собой велосипедными маршрутами, проходящими по обоим берегам реки Неман. Маршрут протяженностью около 30 километров предлагает природные ландшафты, богатую историю городов и интересные достопримечательности.

По пути можно увидеть впечатляющую скульптуру "Велосипедист" и часовню святой Анны, прогуляться по природной тропе, а также познакомиться со значимой достопримечательностью — культурным кораблем Nemuno7.

Тропы в Каунасе



Чтобы укрыться от городского шума и насладиться спокойствием природы, в любое время года вас ждут пешеходные тропы, проходящие через сосновые леса Качергине и Кулаутува. Тропа Šaltinės taka порадует панорамными видами на реку Неман. По пути можно будет увидеть лис, еловые деревья, а также насладиться пением птиц. Маршрут приведет к легендарному холму Пиплы, который открывает вид на слияние рек Неман и Невежис. Эта тропа — отличный выбор для любителей скандинавской ходьбы.

Поход к долине богов и богинь



На тропе здоровья в Кулаутуве можно попробовать пройти один из шести маршрутов различной протяженности — от 2,6 до 6 километров. Все направления круговые — где начнется путешествие, там оно и закончится. Тропы проходят по гористой местности и песчаным сосновым лесам. Самый популярный маршрут для семей с детьми — зеленый маршрут длиной 2,6 километра. Вдоль пути будут доступны отдых и детские игровые площадки, а поход завершится в долине богов и богинь.