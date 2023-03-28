Паспорта с сердцебиением, 3D-багаж и голографический консьерж: Эксперты рассказали, как будут выглядеть путешествия через 50 лет

Если европейская биометрическая система въезда-выезда (The Entry|Exit System), которая должна заработать в конце 2023 года, для вас уже звучит высокотехнологично, то предсказания о том, какими станут путешествия через пятьдесят лет, относятся скорее к разряду научно-фантастических фильмов.

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Авиакомпания easyJet попросила группу экспертов – ученых, футурологов и бизнес-консультантов – предсказать, как будут выглядеть путешествия в 2070 году.

Результаты исследования были собраны в докладе 2070: The Future Travel Report. В нем содержатся прогнозы относительно способов выбора и бронирования отпуска, аэропортов и перелетов, а также размещения. И, похоже, в фантазиях ученые себя не ограничивали.

Как путешественники будут бронировать свои отпуска в будущем?

Вместо того чтобы листать глянцевые брошюры или пролистывать Instagram в поисках вдохновения, в 2070 году выбор места отдыха будет осуществляться с помощью метаопыта.

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"Точно так же, как сегодня вы примеряете одежду в магазине [...] покупатели смогут изучить и опробовать места отдыха в онлайн-метаверсии, прежде чем совершить покупку", – говорит профессор Биргитте Андерсен, генеральный директор Big Innovation Centre.

Вы сможете использовать опыт виртуальной реальности, чтобы "попробовать, прежде чем купить". "Это будет полезно для тех, кто ограничен во времени или финансовых возможностях, и кому необходимо сделать лучший, обоснованный выбор", – добавляет Андерсен.

Какими будут авиаперевозки в будущем?

Эксперты предсказывают, что путешествия будущего будут гораздо более плавными и быстрыми, с быстрым транспортным сообщением с аэропортами.

"85% путешественников во многих странах будут добираться на общественном транспорте с электроприводом, включая автономные (самодвижущиеся) автомобили", – говорит доктор Патрик Диксон, председатель компании Global Change Ltd.

Вы даже сможете добраться до аэропорта на e-VTOL – электрических воздушных такси вертикального взлета и посадки, которые доставят вас из дома в аэропорт. "По меньшей мере 250 компаний уже разрабатывают эти транспортные средства для коротких перелетов", – объясняет он.

Регистрация и безопасность в аэропорту будут становиться все более сложными, но и свободными от очередей. Когда вы входите в здание, программа распознавания лиц идентифицирует вас и сопоставит с забронированным вами рейсом.

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Что касается багажа, то, возможно, он вообще не понадобится. "Вместо одежды в отпуск вам понадобятся только ваши мерки", – говорит профессор Грэм Брейтвейт, директор по транспортным системам Крэнфилдского университета.

Когда вы доберетесь до места назначения, там будет служба по переработке одежды, которая напечатает ваш гардероб на 3D-принтере.

Какими будут самолеты в будущем?

Комфорт и персонализация будут характерны для самолетов будущего. "Биомиметический дизайн – копирование эффективности, существующей в природе – произведет революцию в области сидений и комфорта в самолетах", – говорит консультант, доктор Мелисса Стерри. – Инновации в науке о материалах позволят создавать более легкие и в то же время прочные материалы, обеспечивающие индивидуальный комфорт при одновременном поддержании безопасности".

Какими будут паспорта в будущем?

Распознавание лиц и биометрические паспорта уже используются, но к 2070 году, по прогнозам экспертов, все билеты и документы, удостоверяющие личность, будут цифровыми. Биометрические данные путешественников, такие как отпечатки пальцев и сканирование сетчатки глаза, будут храниться в глобальной базе данных.

Сюда также может быть включено сердцебиение, поскольку "сердечный почерк" каждого человека уникален.

Какими будут отели в будущем?

Если говорить о гостиницах, то эксперты прогнозируют появление автомобилей без водителя для встречи в аэропорту и цифрового голографического персонального консьержа.

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Декор гостиничных номеров будет подстраиваться под ваши вкусы. "Представьте себе отель как единый человеческий организм с искусственным интеллектом, который контролирует все аспекты вашего пребывания, подстраиваясь под ваши предпочтения", – говорит эксперт по прогнозированию тенденций Шивви Джервис. – Цифровой виртуальный помощник в номере (представьте себе супер-Алексу) будет приветствовать вас и помогать вам во всем, начиная от заказа нового полотенца и заканчивая предложением места, где можно поесть, и бронированием номера для вас".