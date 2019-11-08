Пассажиров с детьми в турецких аэропортах поставят в отдельную очередь

В аэропортах Турции пассажирам с маленькими детьми и беременным женщинам позволят проходить паспортный контроль, сдавать багаж и подниматься на борт вне очереди. Об этом сообщает turizm.ru со ссылкой на "Вестник АТОР".

Государственное управление аэропортов Турции (DHMİ) заявило о запуске в воздушных гаванях страны новой системы обслуживания. Теперь людям с ограниченной подвижностью, а также пассажиры с детьми и беременные женщины имеют приоритетный доступ к различным сервисам. В DHMİ объяснили, что перечисленные группы пассажиров смогут без очереди сдавать свой багаж, оформлять посадочные талоны, а также проходить паспортный контроль и выходить на посадку.

В настоящий момент в аэропортах прорабатывается возможность появления отдельных стоек регистрации, кабинок паспортного контроля и стоянок автотранспорта для социальных категорий пассажиров. Маломобильным гражданам также пообещали выдавать в аэропортах инвалидные коляски и предоставлять другие необходимые услуги.

Первопроходцем нового формата обслуживания пассажиров станет аэропорт Стамбула. Представители DHMİ заявили, что приоритетный сервис здесь могут запустить уже этой зимой. По словам специалистов, самая большая воздушная гавань Турции уже имеет все условия для внедрения такой системы.