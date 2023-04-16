Перелет без родителей: отец заказал у авиакомпании услугу сопровождения для сына. В аэропорту мальчика потеряли

Когда Яан отправлял своего 12-летнего сына рейсом авиакомпании Norwegian из Осло в Хельсинки, он даже представить себе не мог, каким кошмаром для него вся эта история обернется, пишет Ilta-Sanomat.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы потеряли вашего сына в аэропорту. Мы нигде не можем его найти", — сказали Яану по телефону. К тому моменту самолет, на котором летел мальчик, уже полтора часа, как приземлился в аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Поведение сотрудников авиакомпании удивляет

Ребенок впервые летел из Осло в Хельсинки без сопровождения знакомого взрослого. По словам отца, он специально заказал для сына услугу сопровождения, чтобы быть уверенным, что с его ребенком ничего не случится.

Данную услугу предлагают почти все авиакомпании для несовершеннолетних детей в возрасте от 5 лет и старше, если это разрешено законодательством страны, в которой проживает ребенок. Услуга сопровождения гарантирует, что юный путешественник будет находиться под присмотром авиакомпании с момента регистрации на рейс до момента встречи ребенка родителем или родственником в пункте назначения.

В данном случае в аэропорту Хельсинки мальчика должна была встретить бабушка.

Однако, как оказалось, необходимой помощи ребенок так не получил.

По словам отца, мальчик благополучно долетел до Хельсинки, а потом позвонил родителям из аэропорта, сказав, что не знает, куда дальше идти. Мужчина помог сыну сориентироваться и найти ожидающую в зоне прилета бабушку. И только через примерно полтора часа после этого отцу ребенка позвонили с неизвестного номера и сказали, что его сына найти не удалось.

Яан ответил, что, к счастью, ему известно местонахождение мальчика, и рассказал, что по телефону сам помог сыну найти в аэропорту бабушку. "Как [сотрудник] может вести себя настолько безответственно, чтобы через полтора часа после того, как мальчик уже нашел свою бабушку, позвонить и сказать: эй, твой сын пропал, мы не знаем, где он", — недоумевает родитель.

Яан говорит, что мальчик и бабушка тоже не понимают, как сотрудники аэропорта могли так поступить. К счастью, по словам отца, его сын не испугался и никаких психологических травм не получил. "К счастью, мальчик довольно много путешествовал, в том числе по этому маршруту, так как я часть времени живу в Норвегии".

Ребенок удалил важный документ

Руководитель отдела по связям с общественностью Norwegian Андреас Хьёрнхольм подтвердил произошедшее. По его заверениям, детям, путешествующим в одиночку на норвежских рейсах, при регистрации вешают на шею документ, который ребенок держит при себе в течение всего рейса. Этот документ содержит всю информацию, необходимую для летного экипажа, по нему же можно идентифицировать ребенка и оказать ему заказанную услугу сопровождения.

В аэропорту родители передают своего ребенка сопровождающим, которые отводят его в самолет и знакомят с персоналом. По прибытии в пункт назначения авиакомпания также гарантирует, что ребенок будет передан оговоренному лицу. "В данном случае, к сожалению, ребенок снял документ с шеи и покинул самолет вместе с другими пассажирами. Наши сотрудники его не заметили, потому что у него не было документа на шее".

По словам Хьёрнхольма, после этого сотрудники сразу же отправились в терминал аэропорта, чтобы найти юного путешественника, но его и там не оказалось. По его словам, к ребенку несколько раз обращались по громкой связи с просьбой вернуться к выходу на посадку. "Позвонили родителям, которые подтвердили, что тот уже встретился со своей бабушкой".

Хьёрнхольм говорит, что компания глубоко сожалеет об инциденте и приносит извинения как ребенку, так и его родителям. Кроме того, компания принесла личные извинения отцу ребенка.

Яан подтвердил финскому изданию, что получил извинения от Norwegian по электронной почте. В сообщении были также даны инструкции о том, как действовать, чтобы этого больше не повторилось. Авиакомпания обещала возместить все затраты на услугу "помощь в аэропорту".