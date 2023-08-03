Первые две недели сентября из Таллина в Стокгольм нельзя будет добраться на пароме

С 3 по 15 сентября нельзя будет отправиться из Таллина в Стокгольм на круизном лагере, так как судно Tallink Baltic Queen будет недоступно из-за его планового технического обслуживания в Финляндии.

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На протяжении этого периода на корабле пройдут технические работы и обновления помещений для пассажиров. В том числе, планируется замена лопастей гребных винтов судна, что позволит повысить его скорость и энергоэффективность, с ожидаемой экономией топлива до 10-13%.

Кроме того, корпус Baltic Queen будет окрашен графитовой краской, которая предположительно снизит гидродинамическое сопротивление и повысит эффективность движения судна в воде. Если результаты окажутся успешными, компания Tallink планирует применить графитовую краску и для покраски других своих паромов.

Также будут обновлены каютные санузлы и полностью отремонтированы полы в общественных зонах и ресторане Grill House. Последнее плановое техническое обслуживание парома Baltic Queen состоялось в начале прошлого года.