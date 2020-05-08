Все вокруг говорят о смягчении режима чрезвычайной ситуации, границы постепенно приоткрываются, а авиакомпания airBaltic с 13 мая возобновляет полеты. Значит ли это, что пора собирать чемоданы? Что делать с путевками, купленными у туроператоров? Как поступать — требовать возврата денег или пытаться перенести путешествие на более поздний срок? DELFI поговорил с представителями туристической отрасли о том, что каким будет это лето.

Как именно будет выглядеть туризм в 2020 году, не знает никто. Covid-19 полностью изменил правила игры, и "открытый мир" по крайней мере на время превратился в закрытый. Как будут выглядеть путешествия в ближайшем будущем? Некоторые страны планируют ввести сертификаты, подтверждающие, что турист не заражен коронавирусом. Авиакомпании и аэропорты пытаются найти способ обеспечить безопасность: airBaltic обещает раздавать всем пассажирам маски, а на уровне всего ЕС обсуждается идея запретить занимать среднее кресло в ряду — чтобы обеспечить социальную дистанцию. Если треть мест в самолете должна оставаться свободной, бизнес-модель авиакомпаний-дискаунтеров теряет смысл. Ryanair, например, просто не будет летать при таких условиях. Совершенно непонятно, что будет с отелями и общественными пространствами в целом — от бассейнов до пляжей…

В Латвии в секторе гостиниц, ресторанов, туризма и сельского туризма работают около 3000 компаний. Этот сектор дает примерно 2,5% от ВВП (800 миллионов евро). Только в туристической отрасли — около 300, из которых активны не более 30-40 компаний. После закрытия границ и объявления чрезвычайной ситуации вся отрасль практически замерла. Министерство экономики подсчитало, что каждый месяц туристическая сфера теряет 33 миллиона евро. Поэтому местные компании надеются на возобновление мирового туризма не меньше, чем их клиенты. Главный вопрос: когда это произойдет?