Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет на 360 градусов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пассажиры рейса Куусамо-Хельсинки увидели огни северного сияния из иллюминаторов благодаря решению пилота отступить от курса, пишет YLE.

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Пассажиров рейса Finnair AY488, летящего из Куусамо в Хельсинки в воскресенье вечером, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние.

По данным сайта Flightradar24, самолет совершил круг в северной части Каяяни, развернувшись на 360 градусов.

Сильный солнечный ветер позволяет наблюдать северное сияние на этой неделе и на юге Финляндии.

Действие пилота вызвало восхищение во всем мире. Комментаторы не жалели лайков и говорили, что его поступок вызвал интерес к Финляндии как туристическому направлению.

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