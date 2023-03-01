Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет на 360 градусов

Пассажиры рейса Куусамо-Хельсинки увидели огни северного сияния из иллюминаторов благодаря решению пилота отступить от курса, пишет YLE.
Пассажиров рейса Finnair AY488, летящего из Куусамо в Хельсинки в воскресенье вечером, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние.
По данным сайта Flightradar24, самолет совершил круг в северной части Каяяни, развернувшись на 360 градусов.
The pilot of this Finnair flight made a 360 turn to allow everyone onboard see the fantastic Northern Lights last night.https://t.co/ewXUHBnioS https://t.co/BVbUaRk2F7 pic.twitter.com/Flj3gqqc4A— Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2023
Сильный солнечный ветер позволяет наблюдать северное сияние на этой неделе и на юге Финляндии.
Действие пилота вызвало восхищение во всем мире. Комментаторы не жалели лайков и говорили, что его поступок вызвал интерес к Финляндии как туристическому направлению.
Same flight. View from the nose. Too bad I did not have proper camera. #feelfinnair #northernlights pic.twitter.com/0C4CqVkjyD— Tuomo järvinen (@TuomoJaervinen) February 27, 2023