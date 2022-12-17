"Во время экстремальной погоды адреналин подскакивает, но мы никогда не боимся", — утверждает эстонский пилот авиакомпании Xfly Кристо Килги.

Снежный шторм "Биргит", бушевавший в понедельник над странами Балтии, серьезно нарушил авиасообщение. Два самолета авиакомпании Ryanair, осуществлявшие рейсы из Дублина и Хельсинки, были перенаправлены из аэропорта Риги в аэропорт Вильнюса, кроме того авиакомпания airBaltic отменила несколько рейсов как из Риги, так и в Ригу.

Аналогичная ситуация сложилась и в Эстонии: несколько самолетов, которые изначально должны были приземлиться в Таллинне, были перенаправлены в ближайший аэропорт - в Хельсинки, другим же пришлось кружить над эстонской столицей, чтобы поймать подходящий момент для посадки.

О чем думает пилот, когда приходится снижаться в экстремальных условиях, и почему самолеты перед посадкой иногда очень долго кружат над аэропортом?

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