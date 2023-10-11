Пить или не пить: Насколько вреден алкоголь в самолете?

Около 80% авиапассажиров употребляют алкоголь в полете. Кто-то потягивает вино из пластикового стаканчика и смотрит на проплывающие мимо облака, а кто-то пьет что-то покрепче и не всегда способен вовремя остановиться. Попытки проверить, насколько быстро открываются двери аварийных выходов, также являются популярным развлечением среди подвыпивших пассажиров. В итоге под угрозой оказываются все: и другие пассажиры, и экипаж, и сам выпивший.

По данным исследования, проведенного в 2019 году маркетинговым агентством Fractl, около 8 из 10 пассажиров, достигших совершеннолетия, регулярно употребляют алкоголь во время полета. Еще большее количество хотя бы раз употребляли алкоголь во время авиаперелетов. При этом, как показало исследование, наиболее склонны к употреблению алкоголя молодые люди, которые, соответственно, чаще становятся причиной неприятных инцидентов в самолетах.

От "сухого закона" к вседозволенности

Возможно, никто не возражал бы против неспешного времяпрепровождения под воздействием спиртных напитков, если бы оно не перерастало в порчу оборудования, кровавые конфликты, сексуальные домогательства, унижение персонала и даже убийства. Не раз самолеты падали, не долетев до пункта назначения, из-за инцидентов, вызванных выпившими пассажирами.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, все чаще сталкивающаяся с "пьющими туристами", публично призвала ограничить продажу алкоголя в аэропортах. Это делается в надежде сократить число пассажиров, которые садятся в самолеты уже подшофе.