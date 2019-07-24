Пиво, шахты и Прага: Шесть чудесных мест в Чехии, в которых стоит побывать всем

Прага и другие чешские города и курорты неплохо знакомы латвийскому путешественнику, однако если вы по каким-то причинам до сих пор не были в этой стране, самое время восполнить пробел. Тем более что в Чехию из Латвии попасть легко — налажено регулярное воздушное сообщение, ездят автобусы, да и, наконец, можно просто прокатиться на автомобиле.

1. Прага



