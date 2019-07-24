Пиво, шахты и Прага: Шесть чудесных мест в Чехии, в которых стоит побывать всем

Прага и другие чешские города и курорты неплохо знакомы латвийскому путешественнику, однако если вы по каким-то причинам до сих пор не были в этой стране, самое время восполнить пробел. Тем более что в Чехию из Латвии попасть легко — налажено регулярное воздушное сообщение, ездят автобусы, да и, наконец, можно просто прокатиться на автомобиле.
1. Прага
Прага всегда, еще со средних веков, привлекала художников, архитекторов, сочинителей и прочих творческих людей. Ее мощеные улочки, красные крыши, Карлов мост, университеты, Град, Вышеград и многое, многое другое уже давно ждут вас. В "Тургиде" есть отличный путеводитель по столице Чехии и мы настоятельно рекомендуем с ним ознакомиться.
TagsЧехия
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