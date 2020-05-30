Планируем летнюю поездку: интересные места в Эстонии, куда можно отправиться всей семьей

Уже через пару дней мы с вами встретим, наконец, календарное лето. А лето – это, чаще всего, отпуск. К сожалению, в этом году нам выдали "урезанную" версию отпуска – невозможность отдохнуть в большинстве стран, в которые вы (или ваши близкие) привыкли ездить. Впрочем, как минимум одна возможность поехать отдыхать все-таки есть: с 15 мая открыты границы Латвии с Литвой и Эстонией.

И если про Литву Тургид уже писал, то сейчас настало время вспомнить про наших северных соседей и места в Эстонии, где действительно стоит побывать.

Водопад Валасте

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Водопад Валасте на обрыве Онтика — самый высокий водопад в Эстонии (30 метров). Особенно бурно вода низвергается с водопада весной и в половодье. Летом и в засушливые периоды видно только, как между слоями сочится грунтовая вода. Особенно живописен водопад зимой, когда дующие с моря северные ветра и водяные брызги превращают растущие на обрыве деревья в ледяное кружево. А в засушливое лето, наоборот, струя воды становится очень маленькой и сильно "смазывает" впечатление от места.

Обрыв Онтика — это самая высокая точка знаменитого Балтийского глинта протяженностью 1100 км, который начинается на острове Оланд в Швеции и тянется до Ладожского озера в России.



