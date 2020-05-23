Планируем летнюю поездку: интересные места в Литве, куда можно отправиться всей семьей

С 15 мая нам всем стало дышать немного легче – открылись остававшиеся закрытыми два месяца границы с соседними странами – Эстонией и Литвой. И пусть это не совсем то, что мы с вами так ждем, но, как минимум, шаг в верном направлении – теперь мы можем организовать свой отпуск, провести выходные или праздники не только в Латвии.

DELFI Тургид, совместно с Lithuania.travel, выбрать несколько мест в соседней стране, куда вы могли бы отправиться на пару-тройку дней и получить так необходимые всем нам новые впечатления. Конечно, необходимо учитывать все действующие пока ограничения и помнить, что вы не одни и что заболеть может любой. Напомним также, что после возвращения из Литвы или Эстонии вам не нужно соблюдать 14 дней самоизоляции.

Приключения и парки развлечений





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Если дух приключений - это то, что нужно вашей семье, то вот несколько мест, которые не просто обеспечат вам отличный семейный отдых, но и станут причиной хоть и небольшого, но выброса адреналина.

Парк приключений UNO

Филиалы парка находятся в Вильнюсе, Каунасе и Друскининкае. Парк предлагает несколько трасс и полос препятствий, расположенных между верхушками деревьев, что позволяет каждому выбрать приключение, соответствующее его способностям и интересам. Гигантские качели, "воздушный мотоцикл", а также переправа через реку, перевязанную веревками, - всем этим и многим другим можно насладиться в этом парке приключений.

Парк зимних и летних развлечений Liepkalnis

Парк находится в Вильнюсе и предлагает своим посетителям разнообразные развлечения в зависимости от сезона. Если зимой "Лиепкалнис" предлагает покататься на лыжах в литовской столице, то летом он превращается в летний развлекательный комплекс, предлагающий всем желающим летнее катание на санях, различные захватывающие спуски и другие аттракционы. В течение всего мая парк открыт только по выходным дням.

Парк приключений Lokės Pėda

Если выбор места назначения пал в пользу Lokės Pėda, расположенного в Каунасе, то вам придется приготовиться к головокружительным приключениям – буквально. Веревочные мосты, движущиеся препятствия, сети и многие другие аттракционы расположены на высоте двух с половиной метров. Также в парке есть "человеческая катапульта" – она "выстреливает" на высоту 20 метров менее чем за секунду.

Кукурузный лабиринт

В получасе езды от Вильнюса, в Тракае, есть настоящее кукурузное королевство – лабиринт из "царицы полей". Каждый год кукурузное поле засевает биолог и садовод Саулюс Каминскас, но не для того, чтобы потом ее съесть, а для того, чтобы создать из нее лабиринт на радость детям и взрослым. Каждый год тема лабиринта разная и она не повторяется. Работает это кукурузное поле, по понятным причинам, далеко не весь год – с конца июля и до конца ноября. И принимают они только наличные деньги. Перед полем для детей устроены разнообразные несложные аттракционы.

Парк лабиринтов в Аникщай

Если лабиринты вам запали в сердце, то отправляйтесь в Аникщай. Пока те, кто любит поломать голову, выбираются из лабиринта, остальные смогут отправиться на детские площадки, в мини-зоопарк и на другие мероприятия.

Парк босых ног

Парк босых ног находится в окрестностях Биржая, неподалеку от Биржайской конной фермы. В парке у всех желающих есть возможность прогуляться босиком. Путешествие начнется с каменной дорожки, а за углом ваши ноги почувствуют песок. Продолжая идти по пути, вы найдете еще более экзотическую поверхности: опилки, камни различной формы и размера, деревянные доски. Ваша прогулка будет продолжаться по тростнику, ветвям ивы и сосновым шишкам.

Парк динозавров

Кто сказал, что динозавры вымерли? Приезжайте и убедитесь сами, что в парках динозавров они еще и разговаривают! В живописном уголке природы обитает более 40 динозавров. Они выполнены в натуральную величину, могут шипеть, брызгаться водой и даже реветь.Прогулка между этими созданиями, которых вы раньше видели только в кино, станет неожиданным и невероятным переживанием.