Все поездки в Литву начинаются обычно с Вильнюса и – чаще всего – им и заканчиваются. Мы мало что знаем о том, где отдохнуть у наших южных соседей, а в Палангу ездим для того, чтобы лишний раз убедиться, что в Лиепае не хуже, да и дешевле.

Мы уже сравнивали между собой два сравнительно больших эстонских города: Пярну и Тарту. У каждого из них оказались свои плюсы и минусы, и в большинстве случаев определиться, куда поехать исходя из собственных предпочтений, не составляет труда.

Аналогичный подход мы решили применить и к Литве и взяли за основу два аналогичных эстонским городам места – Каунас и Клайпеду. И вот что из этого получилось:

Если вы хотите на море или в SPA

С морем у этих двух городов ситуация аналогична эстонским: в Клайпеде море есть, в Каунасе его нет. При этом если по каким-то причинам вам не нравится Клайпеда, как таковая, то к вашим услугам Куршская коса (южнее Клайпеды) или Паланга (севернее Клайпеды). Однако стоит учесть, что отдых на этих литовских курортах – дорогой. Вам придется заплатить 42,7 евро только за то, чтобы попасть в Ниду (Куршская коса) на пароме вместе со своей машиной. Есть, конечно, и более дешевые способы попасть на Куршскую косу – узнать о них можно ЗДЕСЬ. Но идея ясна – дешево не будет.

Если же вы изначально приехали отдохнуть в Каунас, но "что-то пошло не так" и вас все больше начал привлекать отдых на морском побережье Литвы, то с начала июня из Каунаса в Ниду по реке Неман и Куршскому заливу туристов возит быстроходная "Ракета" (путь занимает 4 часа). Она может взять на борт 58 человек. Стоимость билета – 51 евро, правда, билеты надо покупать заранее. Расписание и все остальное можно найти ЗДЕСЬ.

Если вы не хотите платить за въезд на Куршскую косу, то можно отправиться на север от Клайпеды: в 30 минутах езды от города на машине расположена Паланга, а еще севернее (на расстоянии 15 минут пути) – Швянтойи. В последнем цены на все будут ниже, чем в Паланге, но и сервис чуть похуже. А еще через Швянтойи идет кратчайший путь из Клайпеды и Паланги в Лиепаю и Вентспилс.

Что интересного можно посмотреть в Паланге, можно найти ЗДЕСЬ, и на Куршской косе – ЗДЕСЬ.

Каунас, как мы уже упомянули, морем похвастаться не может, но зато через него течет Неман, а также расположено Каунасское водохранилище. Так что если вам все-таки очень захочется искупаться, то без воды вы не останетесь.

Что же касается SPA-отдыха в Литве, то вы явно делаете что-то не так, если отправляетесь за ним в Каунас или Клайпеду. Ваш путь должен пролегать южнее в Бирштонас или Друскининкай. Количество здравниц в этих двух городах вместе взятых достаточно для того, чтобы удовлетворить любой, даже самый завышенный спрос. И опять же – если вам ну очень захотелось изменить первоначальный план поездки и понежиться пару-тройку часов в джакузи, то из Каунаса в Бирштонас можно отправиться по воде – билеты на круизный корабль продаются в Туристическом информационном центре Каунаса.

Кроме того, от Каунаса до Бирштонаса – 45 минут езды на машине, так что если по Неману вы плыть не хотите, то очень легко туда можно добраться при помощи своего четырехколесного друга.

Вывод: Если вы хотите на море, то вам в сторону Клайпеды, а оздоровительные процедуры лучше проходить вообще в других местах – Бирштонасе или Друскининкае.

Если вы отдыхаете с детьми

Проблема отдыха с детьми во все времена остается одной и той же: их нужно чем-то занять так, чтобы ни вы, ни они не успели испортить друг другу отдых. Вопрос: чем же занимать?