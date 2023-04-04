Планируете поехать в отпуск на пасхальные выходные? Проверьте, не повлияют ли на ваш отдых забастовки транспортников в Европе

Прямо сейчас в Европе проходит множество забастовок, поскольку занятый в авиа- и железнодорожных перевозках персонал откровенно недоволен тем, что стремительно растущая инфляция не сопровождается повышением заработной платы.

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Забастовки ожидаются по всей Европе, так что если вы собираетесь в отпуск на пасхальные выходные или после них – в конце апреля и мае, то обязательно проверьте, не бастует ли во время поездки ваша авиакомпания или аэропорт.

Испания: Забастовки в 17 испанских аэропортах



Некоторые из самых загруженных аэропортов Испании столкнутся с забастовками профсоюзов работников компании Swissport, занимающейся наземным обслуживанием и обработкой грузов. С 27 февраля по 13 апреля они проводят серию 24-часовых забастовок каждый понедельник, вторник и четверг.

Swissport Handling обслуживает аэропорты Мадрид-Барахас, Барселона-Эль-Прат, Реус, Аликанте, Валенсия, Мурсия, Малага, Альмерия, Саламанка, Вальядолид, Бургос, Логроньо, Сарагоса, Уэска, Лансароте, Гран-Канария и Тенерифе-Сур.

Профсоюзы должны будут предоставлять минимум услуг, как того требует испанское законодательство, но на большее рассчитывать не приходится.

Германия: Государственный сектор приостанавливает забастовки



Работники государственного сектора Германии вступили в арбитражный период после безрезультатных переговоров по оплате труда. Это означает, что забастовки, поразившие транспортный сектор в последние недели, фактически приостановлены до окончания напряженного периода пасхальных праздников.

Прошедшая 24 марта в Германии "мегазабастовка" вызвала повсеместный дорожный хаос. Два крупнейших транспортных профсоюза страны, представляющие большинство работников транспорта, призвали к забастовке. Это привело к остановке железных дорог и аэропортов и стало крупнейшей забастовкой в Германии за более чем три десятилетия. Были отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн.

Франция: Продолжаются протесты против пенсионной реформы



Профсоюзы по всей Франции продолжают борьбу против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Протесты вспыхнули по всей стране после того, как правительство Элизабет Борн, опасаясь, что законопроект не получит достаточной парламентской поддержки для принятия в Национальном собрании, применило статью 49 Конституции Франции, взяв на себя ответственность за принятие законопроекта.

Столкновения с полицией произошли в столице Франции, а также в других крупных городах страны.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В связи с тем, что к забастовке присоединились работники службы управления воздушным движением (УВД), Ryanair предупредила пассажиров, что до 8 апреля следует ожидать задержек и отмены рейсов во Францию, из Франции или над Францией.

За 30 дней забастовки сотрудников УВД Франции в 2023 году Ryanair пришлось отменить 3 080 рейсов. Авиакомпания заявляет, что пострадавшие пассажиры будут уведомлены максимально быстро, и просит людей проверять приложение авиакомпании для получения последних обновлений. В целом, путешественникам рекомендуется уточнять у авиакомпаний, запланирован ли еще их рейс, прежде чем отправляться в аэропорт.

Профсоюзы также призвали к проведению 11-го дня акций протеста в нескольких секторах экономики, включая транспорт, в четверг 6 апреля.

О том, безопасно ли сейчас летать во Францию в целом и в Париж в частности, Тургид писал ЗДЕСЬ.

Великобритания: Возможны перебои в работе Хитроу во время Пасхи



Сотрудники службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу уже объявили о забастовке во время пасхальных праздников. 31 марта работники пятого терминала, из которого отправляются рейсы British Airways, вышли на 10-дневную забастовку в связи с разногласиями по поводу заработной платы.

Более 1400 сотрудников службы безопасности в одном из самых загруженных терминалов аэропорта будут бастовать до 9 апреля, до Пасхального воскресенья.

Руководство аэропорта заявило, что Хитроу работает в обычном режиме, но пассажирам, вылетающим из пятого терминала, рекомендуется приходить не ранее чем за два часа до начала европейских рейсов и за три часа до начала межконтинентальных рейсов. Если вы вылетаете из других терминалов Хитроу, забастовка вряд ли повлияет на ваш рейс.

Сотрудники службы безопасности бастуют из-за низкой заработной платы, отклонив предложение аэропорта о повышении зарплаты на 10%.

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм заявила, что работники Хитроу получают "нищенскую зарплату, в то время как генеральный директор и высшее руководство получают огромные оклады". По данным профсоюза, зарплата охранника в Хитроу составляет всего 24 000 фунтов стерлингов (27 400 евро) в год.