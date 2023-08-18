Плитвицкие озера, Триглав, Дурмитор: Три национальных парка Восточной Европы, которые надо успеть посетить в этой жизни

Относительно недалеко от нас находятся национальные парки, такие удивительные, такие впечатляющие, такие эмоциональные, такие, такие... Такие, которые нужно увидеть своими глазами, чтобы оценить те чудеса природы и ландшафты, которые нам даны. Но как лучше всего наслаждаться этими огромными территориями, площадь которых чаще всего составляет тысячи гектаров? Конечно же, пройдя по тропам, специально созданным для того, чтобы дать представление о богатстве и неповторимости местной природы.

Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия

Национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии часто называют самым красивым национальным парком в Европе, и если бы вам пришлось выбирать только одно место для посещения в Хорватии, то им должны были бы стать именно Плитвицкие озера.

Национальный парк расположен в центральной части Хорватии, недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. Он является крупнейшим и старейшим в Хорватии, обладает редкой красотой и природными богатствами, которые на протяжении многих лет привлекают любителей природы. В 1979 году парк был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк знаменит своими каскадными озерами, которые, переливаясь разными оттенками голубого, зеленого и серого, стекают вниз по долине. Всего их 16, и они соединены системой рек, протекающих по территории парка. В парке воды протекают через травертиновые дамбы, которые создавались тысячелетиями и привели к образованию естественных плотин, которые в свою очередь поспособствовали появлению красивых озер, пещер и водопадов. Этот геологический процесс продолжается и сегодня. Но не только озера остались нетронутыми — в этом районе есть несколько водопадов, самый большой из которых (Великий Слап — буквально, "Великий водопад") достигает в высоту 78 метров. Высота второго по высоте водопада ("Галовацкий бук") составляет 25 метров.