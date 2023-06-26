Пляж с видом на Эйфелеву башню: Скоро в центре Парижа сможет искупаться любой желающий

Во время летних Олимпийских игр в Париже в следующем году некоторые соревнования по плаванию будут проходить в водах Сены. Это является частью амбициозного плана по очистке реки и превращению ее в безопасное место для купания.

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Хотя во время Олимпиады 1900 года в реке проводились соревнования по плаванию, с 1923 года купание в Сене было запрещено из-за опасности, связанной с движением лодок и загрязнением воды. Теперь город хочет возродить реку как место для купания, как для Олимпийских игр, так и для населения уже к 2025 году, пишет Euronews.

Безопасно ли купаться в Сене?

Берега Сены могут быть романтическим местом для прогулок, но ее воды стали настолько токсичными, что в реке с трудом выживает даже рыба. Парижская река не только является местом свалки сломанных велосипедов и мусора, но и загрязняется неочищенными сточными водами.

Сейчас главная функция реки – перевозка грузов и людей на лодках. Однако все это скоро изменится. Через несколько лет гости города смогут окунуться в знаменитые воды реки.

Проект стоимостью 1,4 миллиарда евро по восстановлению реки

В настоящее время осуществляется комплексный проект по очистке Сены стоимостью 1,4 миллиарда евро, чтобы превратить вредные воды Сены в место для купания. Эта инициатива затянулась на десятилетия, но быстро приближающиеся Олимпийские игры ускорили работы.

К июлю следующего года река должна быть готова к олимпийским соревнованиям по триатлону и заплывам на открытой воде, а затем к Паралимпийским играм.

Сена также станет центральной частью церемонии открытия, которая пройдет на воде и берегах реки.

Проект по очистке включает в себя борьбу с обычными и плавучими домами, которые спускают сточные воды в реку, и улучшение очистных сооружений.

Также строятся огромные накопительные бассейны, чтобы предотвратить попадание в реку сточных вод, наполненных бактериями, во время дождя.

Когда люди смогут купаться в Сене?

Предполагается, что для жителей и гостей Парижа река будет открыта летом 2025 года. Мэрия изучает местоположение пяти мест для купания вдоль Сены, как в самом Париже, так и за его пределами.

Вероятно, два из них будут расположены на берегу парка Рив де Сена и одно в центре Парижа, одно в порту Берси в 12-м округе и одно на Аллее дю Борд-де-л'Эу в Булонском лесу в 16-м округе.

Поскольку в Париже к 2050 году летние температуры могут превысить 50 градусов по Цельсию, пригодные для купания воды также помогут городу стать более пригодным для жизни в будущем.

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Проект также надеется вдохновить другие города сделать свои водные пути более безопасными.

"Это создаст волны, так сказать, по всему миру, потому что многие города наблюдают за Парижем, – говорит Дан Анджелеску, ученый, который отслеживает качество воды в Сене для мэрии, регулярно отбирая пробы. – По крайней мере, мы на это надеемся".