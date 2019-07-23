Пляж возле Фукусимы вновь открыли для отдыхающих

Впервые после аварии на атомной электростанции Фукусима-1 восемь лет назад японцам было разрешено купаться и отдыхать на одном из пляжей неподалеку от АЭС.

Пляж под названием Хитаидзуми в городе Минамисома на берегу Тихого океана находится всего в 25 километрах от атомной электростанции. Теперь местные жители смогут приезжать туда купаться и загорать.

Напомним, что авария на Фукусиме-1 произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Землетрясение и удар цунами повредили внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы АЭС, что привело к выходу из строя всех систем охлаждения и расплавлению активной зоны реакторов и взрывам водорода на первом, втором и третьем энергоблоках станции.

ドイツでニュースになっています、なぜかわかりますよね。Erstmals seit Reaktorunglück: Strandabschnitt im Gebiet Fukushima freigegeben - Menschen baden und surfen https://t.co/NhNv5nruD6 via @SPIEGELONLINE — Liesabio (@Bjoernsayaka) July 20, 2019

В конце 2012 года уровень радиации на побережье около АЭС превышал норму более, чем в 100 раз. К декабрю 2013 года Фукусима-1 была официально закрыта и, по мнению японских специалистов, работы по полному восстановлению АЭС могут затянуться на 40 лет.