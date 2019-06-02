По мотивам: Пять стран, которые должны посетить истинные фанаты "Игры престолов"

Те, кто смотрел все сезоны "Игры престолов" и считает себя настоящим фанатом этого сериала, могут совершить тематическое путешествие и посетить те места, где снимались эпизоды этой эпопеи, пишет DELFI Tūrismagids.
Хорватия
Хорватия — очень значимое место для тех, кто считает себя фанатом этого сериала. Особенно Дубровник, который в сериале был Королевской гаванью (King 's Landing) — столицей семи королевств.
Здесь можно увидеть множество мест, показанных в сериале, в том числе улицу, по которой обнаженная Серсея Ланнистер прошла Путь позора. Если вы хотите пойти по следам Серсеи, то разыщите лестницу Иезуитов.
Фильм снимался и в Сплите, во дворце Диоклетиана, а также в расположенной неподалеку от города крепости Клис, где Дейенерис Таргариен освободила людей из рабства.
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