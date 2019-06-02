По мотивам: Пять стран, которые должны посетить истинные фанаты "Игры престолов"



Хорватия — очень значимое место для тех, кто считает себя фанатом этого сериала. Особенно Дубровник, который в сериале был Королевской гаванью (King 's Landing) — столицей семи королевств.

Здесь можно увидеть множество мест, показанных в сериале, в том числе улицу, по которой обнаженная Серсея Ланнистер прошла Путь позора. Если вы хотите пойти по следам Серсеи, то разыщите лестницу Иезуитов.

