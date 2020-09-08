По студии с декорациями из "Игры престолов" будут водить экскурсии

В Северной Ирландии поклонникам "Игры престолов" предложат экскурсию по декорациям сериала, сообщают РИА Новости со ссылкой на Irish Central.

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Новый туристический объект появится на студии Linen Mill Studios (в городе Банбридж), на которой снимали некоторые сцены. Костюмы и реквизит из всех сезонов шоу организаторам передадут из HBO.

В результате у фанатов будет возможность "погрузиться" в мир "Игры престолов": прогуляться по замку Винтерфелл, посетить тронный зал в Драконьем Камне и королевский двор Серсеи в Вестеросе, побывать в гримерке и посмотреть, какие спецэффекты использовались во время съемок.

Ожидается, что сюда буду приезжать около 600 тысяч человек в год. Пока дата открытия не сообщается, но уже известно, что местные власти одобрили эту инициативу.