Почему дорожают путешествия за границу: четыре причины

Лето – пора, когда многие планируют отправиться за границу. Многие уже заметили, что общая стоимость авиабилетов и поездок значительно увеличилась. Каковы же основные вызовы, стоящие сегодня перед туристической индустрией, и почему на поездки за границу приходится тратить больше?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Планировать поездку и покупать билеты нужно заблаговременно, поскольку после двухлетнего простоя из-за Covid-19 спрос очень высок. Горящих предложений также не предвидится, поскольку нет четкого прогноза восстановления осенью экономической и эпидемиологической обстановки", - утверждает руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.

Моппель рекомендует воспользоваться возможностью и не откладывать поездку. Инфляция и, следовательно, общее повышение цен в настоящее время имеют место во всей Европе, и понятно, что это приводит к непредвиденным расходам. Поэтому люди также должны быть готовы откладывать на поездку больше денег, чтобы покрыть возможные повысившиеся расходы.

Почему путешествия стали дороже:

1. Цены на топливо



Подорожавшее топливо оказывает сильное влияние на авиационную отрасль. По сравнению с июнем прошлого года мировой индекс цен на авиатопливо вырос на 128%. В Европе он по-прежнему еще выше – 134%. Топливо обычно составляет 35–40% стоимости авиабилета, а у небольших авиакомпаний эта доля может быть еще больше.

Стоит отметить, что цены на топливо и их рост влияют не только на авиабилеты, но и на аренду автомобилей, общественный транспорт, а также, например, на цены в ресторанах.

2. Растущий спрос



Пандемия заставила людей по всему миру отложить путешествия на несколько лет. В результате в настоящее время спрос находится на максимальном за последние годы уровне. Люди жаждут поездок и качественного отдыха, что позволяет поставщикам услуг устанавливать более высокие цены. Во время пандемии у людей также была возможность экономить. Сбережения теперь используют для покупки более продолжительных поездок или просто, чтобы больше тратить в отелях или ресторанах.



3. Рост цен на энергию



Отели и дома отдыха также ежедневно сталкиваются с более высокими текущими расходами – отопление, газ и электричество являются одними из основных компонентов гостиничных расходов, поэтому после прошлой зимы более высокая цена проживания оправдана. Отели платят работникам зарплаты и предоставляют услуги питания, а расходы на эти категории выросли из-за инфляции.



4. Желание наверстать упущенное во время пандемии



Желание людей приятно проводить свободное время сегодня относительно высоко, в то время как экономическая неопределенность и неопределенность в отношении осеннего и зимнего сезонов вынуждают туристический сектор зарабатывать как можно больше, чтобы еще заполнить и обусловленный коронавирусом дефицит. Во время пандемии многие туристические предприятия закрылись или сократили заработную плату, и необходимость компенсировать разницу и привлекать работников, вероятно, будет оплачиваться за счет клиентов.

