Почему французы отвечают "нет" на любой вопрос или просьбу

Такая ориентация на слово "нет" вовсе не значит, что французы - в основе своей негативно настроенные люди. Частично дело в том, как их учат, начиная со школы.

В сочинениях французские дети привыкают мыслить тезисом, антитезисом и синтезом - доказывая свою точку зрения, потом опровергая ее, а потом создавая из всего этого обобщение.

Мейе пишет: "В итоге французские бизнесмены подсознательно проводят в этой же манере деловые совещания, рассматривая конфликт и несогласие как инструменты для выявления скрытых противоречий и поощрения нестандартного мышления".

Фактически французское "нет" - это часто приглашение к обсуждению для лучшего понимания позиции собеседника, в ходе чего могут возникнуть и другие "нет", ведущие к новым обсуждениям.

Первое и самое важное "нет" - это то, которое на самом деле означает 'je ne sais pas' - "представления не имею".

По оценкам Барлоу и Надо, около 75% ответов "нет", которые они слышали, давались, чтобы спрятать отсутствие знания. Происхождение таких ответов, скорее всего, в страхе выглядеть смешно при ошибке.

Это тот самый страх, который французы впервые испытывают в начальной школе, где индивидуальные оценки открыто оглашаются в классе, создавая почву для унижения и уязвимости.

Этот страх усугубляется, когда подростки сдают серию экзаменов в конце средней школы. Система оценок очень строгая, для того чтобы заслужить "почетное упоминание", надо набрать 12 баллов из 20 возможных, а уж о 20 баллах можно только мечтать, это что-то неслыханное.

Результаты экзаменов публикуются в интернете, их может увидеть и обсуждать кто угодно.

После 13 лет постоянных тревог выжившие во французской образовательной системе с облегчением начинают на все вопросы отвечать "нет" и не беспокоиться о том, что сделали ошибку.

Наверное, "нет", которое легче всего переварить, - это кокетливое "нет". Сопровождаемое подмигиванием и улыбкой, оно не что иное как приглашение к диалогу, используемое кем угодно - от мясника, игриво намекающего покупателю, что желаемый кусок мяса надо хорошенько попросить, до ребенка, выпрашивающего угощение.

В самом безобидном случае кокетливое "нет" может соблазнить клиентов возвращаться в одно и то же кафе каждый день - чтобы поболтать с дружелюбным официантом. В других же случаях, как и любая игра, оно может показаться утомительным и скучным.

Сложнее справиться с авторитарным "нет". Барлоу и Надо предполагают, что такое "нет" у многих французов возникает из навязчивого стремления не оказаться обвиненным в ошибке.

Это характерно для представителей всех слоев общества, но fonctionnaires, французская бюрократия, превратили его в сложную систему, которая выглядит архаичной и неэффективной.

Например, когда я пришла в Tribunal d'Instance (магистратский суд) подать заявление на получение гражданства, мне вручили листок бумаги и ручку, чтобы записать нужные в таком случае документы, перечень которых продиктовал мне чиновник.

Хотя размещение такого списка на официальном сайте было бы более эффективным решением, отсутствие его дает чиновнику возможность сказать "нет" на том или ином этапе рассмотрения заявления.

Привело это к тому, что французским гражданам уже не нужен подобный перечень - приходя в официальные места, они всегда прихватывают с собой свидетельство о рождении, подтверждение постоянного места жительства не старше трех месяцев, документ, удостоверяющий личность, справку из банка, и копии в трех экземплярах.

Такая кипа документов не гарантирует успеха, но, по крайней мере, служит защитой от бесчисленных "нет".