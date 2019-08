Почему французы отвечают "нет" на любой вопрос или просьбу

Оливье Жиро, французский комик, который уже более 10 лет делится наблюдениями об особенностях французской культуры в своем моноспектакле-сериале "Как стать парижанином за час", объясняет эту привычку так: "Ответ "non" (нет) дает вам возможность позже сказать "oui" (да). Если вы сначала ответите "oui", то уже не сможете сказать "non"! Мы не должны забывать, что французы - нация протеста, а протест всегда начинается с "non".

Это правда, с тех пор как в 1789 году парижане взяли штурмом Бастилию, французы продолжают протестовать почти без остановки.

Те первые протесты запустили Французскую революцию, положившую конец более чем 900-летнему монархическому правлению. В наши дни "gilets jaunes" ("желтые жилеты") вышли на улицы столицы в ноябре 2018-го на марш против повышения налогов на бензин и с тех пор продолжают протестовать (порой скатываясь к насилию) каждую субботу выходя на марши по новым и новым причинам и показывая тем самым, что протест для многих - своего рода национальное хобби.

Джули Барлоу и Жан-Бенуа Надо, соавторы книги "Эффект "доброго дня". Секретные коды беседы с французами", согласны с Жиро по поводу "non" и корней такого ответа в одержимости французов протестами.

"Французская революция - о неотъемлемом праве всех граждан на отказ, и в "non" заложен элемент мести низших классов ("revanche des petits contre les grands"). Ответ "нет" приятен внутреннему крестьянину или пролетарию, глубоко сидящему в каждом французе, к какому бы классу тот ни принадлежал", - пишут они.

Помимо уличных протестов, французы выработали множество других способов сказать "нет".