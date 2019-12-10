Почему не надо ехать в отель, который только что открылся

Часто отели, которые только-только начали работать, предлагают туристам так называемые промо-тарифы, которые дешевле других аналогичных предложений. Стоит ли на них соглашаться? Большой вопрос. Эксперты считают, что проживание в новой гостинице может иметь свои недостатки, пишет turizm.ru со ссылкой на The Points Guy.

Так, в номерах новой гостиницы может не включаться свет, плохо уходить вода в душе, а кондиционеры работать слишком сильно. Из мелких недоделок — отсутствие тех или иных вывесок и табличек, неисправная телефонная система, неработающие тв-кабели и др. И это только часть проблем.

Когда объект размещения только открывается, чаще всего спа-центры, рестораны и бары еще закрыты. По словам Джорджа Тоцци, менеджера нового пятизвездочного отеля Vilón в Риме, архитекторы и дизайнеры обычно с энтузиазмом работают над дизайном, но упускают из виду такие детали, как крючки в ванной комнате или розетки рядом с кроватью.

Кроме того, в новых отелях может существовать проблема с персоналом. Где-то сотрудники не могут с ходу подобрать необходимый номер для гостя, так как просто не знают весь фонд. В других местах, особенно в отелях известных брендов, работникам необходимо время, чтобы освоить действующие в сети стандарты. Кроме того, в отеле многие проблемы могут возникать из-за недостаточной коммуникации персонала, — ведь они все только недавно познакомились и еще не успели сработаться.

Специалисты советуют путешественникам приезжать в отели спустя 3-6 месяца после открытия. На устранение всех 100% недочетов может уйти около года.