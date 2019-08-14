Почему никому и никогда нельзя рассказывать, что вы были в Барселоне

В Барселоне запущена специальная кампания, которая призывает туристов по возвращении домой не рассказывать своим близким и друзьям о том, что они были в столице Каталонии. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Express.
Барселона продолжает сопротивляться массовому туризму и всеми силами пытается снизить количество иностранных гостей. Очередным шагом стала кампания, запущенная Федерацией ассоциаций жителей города (FAVB).
Активисты призывают всех туристов, побывавших в Барселоне, никому не рассказывать о своей поездке, чтобы не побуждать других отправиться сюда. По словам президента FAVB Аны Мендес, кампания является частью плана сделать туристов "сообщниками" противников массового туризма. "Данная инициатива отличается от многих других в отношении иностранцев и является дружелюбной для них. Мы не обвиняем туристов, но заставляем их осознать, что они являются частью проблемы", — заявила глава федерации.
В рамках кампании в Барселоне пройдут несколько рекламных акций, во время которых туристам будут раздаваться листовки с призывами молчать о том, что они посещали каталонскую столицу и какие местные достопримечательности видели. Активисты уже провели одну из них рядом с собором Саграда Фамилия. Еще несколько акций пройдут на рынке Бокерия и других значимых объектах города.
Барселона считается одним из самых популярных направлений у путешественников. Она занимает 12 место в рейтинге самых туристических городов мира и 4 место в списке европейских городов, которые принимают больше всего гостей из других стран. Прошлогодний опрос городского совета показал, что жители города считают туризм одной из самых больших проблем Барселоны.
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