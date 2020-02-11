Почему пассажирам ни в коем случае нельзя снимать обувь при взлете и посадке

Эксперты назвали несколько способов, которые помогут снизить риск получения травмы и повысить вероятность выживания в случае попадания самолета в аварийную ситуацию. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Daily Star.

По словам экспертов, аварии с самолетами происходят крайне редко. Однако избежать их на 100% невозможно. Подтверждением тому является инцидент, который совсем недавно произошёл с пассажирским лайнером в Стамбуле. Как стало известно, самолет авиакомпании Pegasus Airlines во время жесткой посадки выкатился со взлетно-посадочной полосы. В результате ЧП три человека погибли, еще 176 получили ранения.

Специалисты перечислили несколько действий, которые помогут снизить вероятность получения травмы в случае подобной аварии. Во-первых, необходимо бронировать места в хвосте салона. Эти кресла не пользуются большой популярностью, но они более безопасны, чем остальные. Согласно исследованию, наибольшее количество смертей было зафиксировано в средней части самолета — 39%, за ними следуют места впереди — 38%. Уровень смертности для хвостового отсека падает до 32%. Представители Сети авиационной безопасности также вычислили, что коэффициент выживания пассажиров на задних местах составляет 28%, тогда как место у прохода в середине салона имеет самый высокий риск — 44%.

Повысить шансы на благополучное спасение также может одежда пассажира. Одно из самых важных правил касается обуви. Ее не нужно снимать во время взлета и посадки. Именно на этих стадиях полета происходит половина всех авиакатастроф. Во время ЧП огонь или разбитое стекло под ногами — весьма вероятные явления. Это означает, что босые люди подвергают себя наибольшей опасности. Что уж говорить об условиях за пределами.

Внимание стоит обратить и на материал, из которого сделана одежда. Пассажирам лучше избегать легковоспламеняющихся материалов, таких как вискоза, и мешковатых вещей. Носите хлопок или шерсть поверх полиэстера или нейлона, — советуют эксперты. Они также рекомендуют вытащить острые предметы из карманов и подсчитать, сколько мест отделяет пассажира от запасного выхода, чтобы быть готовым к эвакуации в аварийных ситуациях.

И еще один совет. Он касается шторок иллюминаторов. Специалисты настаивают, что они должны быть обязательно подняты при взлете и посадке. Об этом всегда напоминают бортпроводники. Открытые окна помогут глазам пассажиров привыкнуть к освещению снаружи самолета, что крайне важно в чрезвычайной ситуации. Кроме того, это позволит членам экипажа заранее увидеть и оценить местность. "В случае внезапных чрезвычайных ситуаций каждая секунда имеет значение. Поэтому, если шторки открыты, экипаж может сориентироваться по ситуации за бортом, понять какие двери необходимо использовать для эвакуации и быстрее приступить к спасению пассажиров.