Почему пассажиры всегда садятся в самолет слева?
Foto: Publicitātes foto/"airBaltic"

Приходилось ли вам когда-нибудь обращать внимание на то, что посадка и высадка из пассажирского самолета всегда осуществляется только с левой стороны? Оказывается, на это есть несколько веских причин, пишет Travel + Leisure.

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В основном это связано с безопасностью. "Многие операции с самолетом выполняются с правой стороны — заправка, загрузка и выгрузка багажа, загрузка питания и так далее, — говорит бывший пилот и профессор Университета Невады Дэн Бабб. — Было бы очень опасно высаживать пассажиров с этой стороны самолета, когда там движутся автомобили и другое оборудование".

Это особенно актуально, если посадка осуществляется по лестнице, а не по телескопическому трапу — в этом случае необходимо оградить пассажиров и экипаж от потенциально опасных действий.

Кроме того, капитан корабля всегда сидит с левой стороны, чтобы была возможность оценить расстояние между крылом самолета и трапами. "Если бы трапы находились с правой стороны самолета, капитану было бы сложнее увидеть и выровнять самолет по ним", — говорит Бабб.

Конечно, сейчас эта проблема стала менее актуальной, поскольку аэродромные сигнальщики — наземные сотрудники со светящимися жезлами — служат визуальной помощью капитанам при въезде на стоянку. Они отвечают за точное указание пилоту, где именно нужно расположить самолет, чтобы он не столкнулся с препятствиями и остановился аккурат напротив трапа. Но до появления сигнальщиков все это зависело от самого капитана.

До появления телескопических трапов капитаны парковали самолеты параллельно терминалу, а не перпендикулярно, носом к терминалу

В конце концов, привычка посадки с левой стороны самолета обусловлена не одним фактором, а совокупностью различных обстоятельств: все сводится к логистике и безопасности. Телескопические трапы всегда проектируются таким образом, чтобы они совпадали с левым бортом самолета, и, при посадке пассажиров с левой стороны, правая сторона становится доступной для других потенциально опасных действий от загрузки грузов до дозаправки.

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