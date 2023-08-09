Почему рестораны Барселоны отказываются обслуживать обедающих в одиночку?

Местные жители все больше разочаровываются в ресторанах, стремящихся получить максимальную прибыль от туристов во время напряженного летнего сезона. А путешественники-одиночки, приезжающие в Барселону, рискуют остаться голодными, поскольку некоторые рестораны отказываются обслуживать обедающих соло.

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Открытые террасы невероятно популярны весной и летом, когда в город съезжаются миллионы туристов. Однако для одиночных посетителей это плохая новость: рестораторы стали отказывать им в приеме пищи в пользу групп, которые приносят больше денег.

В центре Барселоны некоторые рестораны – в основном на улице Carrer de Blai, известной своими тапас-барами, и в районе Eixample – стали отказывать одиночным посетителям. Испанская ежедневная газета El Pais сообщила, что официанты оправдываются тем, что столики полностью заняты, и отказывают в предоставлении мест на террасах ресторанов.

Одиноким обедающим предлагают ужасные столики и отговорки

Для людей, путешествующих и обедающих в одиночку, прохладный прием не является чем-то необычным. Посадка возле туалета, кухни или даже оттеснение в укромный уголок – обычное дело. Но теперь и местные жители Барселоны ощущают на себе влияние туризма на барселонские рестораны. Один из местных жителей рассказал газете, что за один вечер он побывал в нескольких заведениях, и во всех ему отказали, несмотря на наличие свободных столиков.

"На первой террасе, где мне удалось занять столик, быстро подошел официант и сказал, что он зарезервирован. Это было не так. Как только я встал, за мной уселась группа гири (иностранцев)", – рассказал он.

В другом ресторане ему сказали, что у него будет всего 20 минут, а в последнем ресторане, куда он обратился, ему прямо сказали, что терраса предназначена только для групп.

Почему рестораны отказывают одиночным посетителям?

Запрет на одиночные обеды объясняется финансовыми причинами. За столиками, где сидят группы людей, они, скорее всего, потратят больше, чем те, кто обедает в одиночку. К тому же группы туристов тратят больше денег, чем местные жители. И если раньше местные могли посидеть на улице и выпить вечером или днем кофе, то теперь им в этом отказывают.

"Четыре часа дня. Мы хотим выпить кофе перед входом в MACBA (Музей современного искусства Барселоны), —написала журналистка Ноэми Виласека в июле в социальных сетях. – Но на террасе нам его не подают, потому что "сейчас время для аперитива"".