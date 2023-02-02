Почему Ryanair отменяет рейсы в Эстонию? Таллинский аэропорт значительно поднял сборы, но утверждает, что причина кроется в другом

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Этой весной будет закрыт целый ряд прямых рейсов из Таллина. Хотя Таллинский аэропорт увеличил свои сборы на 30%, его представитель не видит в повышении цен связи с закрытием маршрутов.

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В декабре прошлого года из графика авиакомпании Ryanair исчезли прямые рейсы из Таллина в Эдинбург и Ливерпуль. Этой весной Ryanair закроет еще семь авиалиний из Таллинского аэропорта. Ранее Wizzair также объявила о закрытии маршрута из Эстонии в Венецию. По словам члена правления Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ, все эти линии были закрыты из-за низкой окупаемости. Со всеми пассажирами, купившими билет, свяжутся сами авиакомпании.

Пяргмяэ добавил, что, помимо Ryanair и Wizzair, авиакомпания Norwegian также решила не возобновлять этим летом рейсы в Стокгольм. Таким образом, видно, что происходит коррекция рынка.

"В прошлом году, после пандемии коронавируса, бюджетные авиакомпании быстро и с большими объемами начали захватывать рынок", — сказал Пяргмяэ. Он отметил, что к настоящему времени стало ясно, что не все маршруты являются устойчивыми, а на многих линиях проявилась внутренняя конкуренция, например, между Ryanair и Wizzair. "В какой-то момент им приходится принимать экономические решения".

Закрытие маршрутов не окажет существенного влияния



"Закрытие маршрутов Ryanair не окажет существенного влияния на нашу связь с миром, потому что почти половина наших пассажиров продолжает летать через более крупные хабы, то есть через Хельсинки, Ригу, Франкфурт, Стокгольм и Варшаву. На маршруты с повышенным спросом придут новые авиаперевозчики", - сказал Пяргмяэ.

Добавление транзитных пересадок может однако сказаться на планах многих пассажиров. Пяргмяэ подтверждает, что отправляющиеся в отпуск жители Эстонии предпочитают прямые рейсы. "Деловые люди, которым важно прибыть в определенный день и в определенное время, летают с транзитными пересадками", — добавил он.

Одним из рейсов, который исчезнет из графика Ryanair, является Таллин-Париж. Однако на этом маршруте по-прежнему летает airBaltic. Относительно других закрытых маршрутов (Биллунд, Дублин, Мальта, Неаполь, Нюрнберг и Пафос) Таллинский аэропорт ведет переговоры с различными авиакомпаниями, которые могут быть заинтересованы в обслуживании линий, закрытых Ryanair.

Пяргмяэ сожалеет о закрытии рейсов. "Особенно не повезло с рейсами в Нюрнберг и Париж, которыми пользовались туристы, прилетающие в Эстонию. Многие маршруты Ryanair рассчитывались как раз для туристов. Эти линии вызывают у нас особый интерес", - пояснил представитель Таллинского аэропорта.

"На рынке авиаперевозок проходит стабилизация быстрого роста, наблюдавшаяся после пандемии коронавируса. Причина кроется в слабеющей экономической результативности линий, росте затрат и нехватке самолетов, поскольку в настоящее время ни Boeing, ни Airbus не могут поставить авиакомпаниям обещанное количество новых лайнеров", — заявил Пяргмяэ.

Новые направления к лету



В летний сезон жители Эстонии смогут отправиться из Таллинского аэропорта почти в 50 пунктов назначения рейсами 15 различных авиакомпаний. Летом также будет добавлено несколько новых маршрутов: например, SunExpress начнет выполнять регулярные рейсы в Анталию четыре раза в неделю, с мая Aegean снова начнет летать в Афины два раза в неделю. С мая airBaltic откроет прямые рейсы в Сплит, Дубровник, Ираклион и Родос, а также увеличит частоту полетов в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу.

Сборы аэропорта растут



Как рассказал Пяргмяэ, в соответствии с законом летом прошлого года аэропорт инициировал изменения в размере действующих сборов и тарифов. "Сборы Таллинского аэропорта оставались на одном уровне уже более десяти лет. В условиях 20-процентной инфляции невозможно предложить качественную услугу на основе действующих тарифов", — пояснил Пяргмяэ. Таким образом сборы аэропорта увеличились на 30%. "Рост расходов не нравится ни нам, ни авиакомпаниям".

Однако Пяргмяэ отметил, что рейсы, которые Ryanair планирует закрыть весной, выполнялись со скидкой и эта финансовая поблажка распространялась бы и дальше на весь год. "Увеличение сборов не коснулось бы закрытых линий. Причины закрытия линий нужно искать в другом".

В расходах авиакомпаний доля сборов аэропорта составляет от 5 до 10%, в случае лоукостеров - до 14%. "Доля сборов аэропорта в цене билета не настолько велика, чтобы влиять на решение об открытии или закрытии авиалинии".

Закрытие авиалиний повлияет на планы пассажиров



В какой-то степени закрытие вышеуказанных маршрутов затронет многих пассажиров. Рост затрат повлечет рост цен на авиабилеты. "По-другому в этом бизнесе не выжить", — сказал Пяргмяэ. Тем не менее рост не может быть очень значительным, так как конкуренция между авиакомпаниями довольно сильная.

Пяргмяэ предсказывает, что первое полугодие будет удачным. И лето он также видит в положительном ключе. Однако он признает, что туризм все же еще не полностью восстановился по сравнению с допандемическим периодом.