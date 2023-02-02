Почему Ryanair отменяет рейсы в Эстонию? Таллинский аэропорт значительно поднял сборы, но утверждает, что причина кроется в другом
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Этой весной будет закрыт целый ряд прямых рейсов из Таллина. Хотя Таллинский аэропорт увеличил свои сборы на 30%, его представитель не видит в повышении цен связи с закрытием маршрутов.

В декабре прошлого года из графика авиакомпании Ryanair исчезли прямые рейсы из Таллина в Эдинбург и Ливерпуль. Этой весной Ryanair закроет еще семь авиалиний из Таллинского аэропорта. Ранее Wizzair также объявила о закрытии маршрута из Эстонии в Венецию. По словам члена правления Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ, все эти линии были закрыты из-за низкой окупаемости. Со всеми пассажирами, купившими билет, свяжутся сами авиакомпании.

Пяргмяэ добавил, что, помимо Ryanair и Wizzair, авиакомпания Norwegian также решила не возобновлять этим летом рейсы в Стокгольм. Таким образом, видно, что происходит коррекция рынка.

"В прошлом году, после пандемии коронавируса, бюджетные авиакомпании быстро и с большими объемами начали захватывать рынок", — сказал Пяргмяэ. Он отметил, что к настоящему времени стало ясно, что не все маршруты являются устойчивыми, а на многих линиях проявилась внутренняя конкуренция, например, между Ryanair и Wizzair. "В какой-то момент им приходится принимать экономические решения".

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