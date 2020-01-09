Почему страна тюльпанов, мельниц и сыра больше не Голландия?

С наступлением 2020 года название Голландия официально перестало существовать. Теперь у страны есть единственное обозначение — Нидерланды. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Travel and Leisure.

В Нидерландах прошла реформа названия страны. С 1 января наступившего года все местные компании, университеты, посольства и другие организации должны будут исключить из использования укоренившееся название Голландия и обозначать страну исключительно как Нидерланды. Данный ребрендинг был проведен с целью изменения международной репутации страны и перенаправления турпотока. По словам местных властей, у Нидерландов было две проблемы с точки зрения туризма. Во-первых, большинство туристов ехали в страну, чтобы посетить Амстердам, а не другие ее районы. В результате город перестал справляться с огромной толпой посетителей. Во-вторых, за несколько десятилетий страну стали ассоциировать исключительно с наркотиками и проституцией, — заявили чиновники.

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В Совете по туризму Нидерландов отметили, что для контроля потока путешественников и использования всех возможностей страны, которые дает туризм, необходимо было срочно действовать. "Вместо продвижения определенных мест назначения, теперь пришло время для управления самим назначением", — говорят представители совета. Избавившись от названия "Голландия", специалисты рассчитывают побудить туристов отправиться в менее посещаемые места страны. В частности, эксперты заявляют: чтобы увидеть потрясающие каналы, лучше отправиться не в Амстердам, а в Утрехт. Тем, кто ищет идеальный город для езды на велосипеде, отличный вариант — посетить Гитхорн.

Кампания по ребрендингу Нидерландов обошлась властям в 319 тысяч долларов. Она также включала обновление логотипа страны, который изменился. Вместо изображения оранжевого тюльпана с названием Голландия появилось изображение цветка с инициалами NL. Не очень понятно, как теперь изменятся некоторые самостоятельные бренды Нидерландов, такие как голландский сыр, Золотой век голландской живописи или Летучий голландец.

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В России и многих зарубежных странах Нидерланды часто называют Голландией. Это название происходит от двух из двенадцати местных провинций: Северная и Южная Голландия. Даже многие граждане страны употребляют его вместо правильного Нидерланды. Это имя королевство получило после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году. Оно происходит от голландского Nieder-landen, что означает "нижние земли".