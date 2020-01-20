Почему в салоне самолета гаснет свет при взлете и посадке?

Британские пилоты рассказали, зачем при взлете и посадке выключается свет в салоне самолета. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Daily Star.

Согласно одной из теорий, бортпроводники гасят свет, чтобы уменьшить так называемое световое загрязнение в небе. Засвечивание небесного купола мешает проведению многих, в том числе научных, наблюдений, изменяет биоритмы животных. Пилот одной из британских авиакомпаний рассказал, что данная процедура является очень важной мерой безопасности.

Дело в том, что приглушенный свет позволяет глазам пассажиров и бортпроводников заранее приспособиться к темноте или естественному освещению за окном. Это позволит им лучше ориентироваться в случае чрезвычайной ситуации, когда электропитание на борту отключается. Также в приглушенном свете или даже ночью в темноте аварийное освещение и знаки оповещения становятся более заметными. А это, в свою очередь, позволяет быстрее сориентироваться — в какую сторону бежать, чтобы покинуть самолет при экстренной посадке.

Кроме того, выключенный свет позволяет быстрее обнаружить с какой-либо стороны борта наличие огня. Некоторые эксперты также добавили к причинам выключения света — снижение вероятности замыкания. Свет гаснет именно при взлете и посадке, так как эти этапы полета считаются наиболее опасными с точки зрения возникновения нештатной ситуации на борту.

Ранее эксперты в области воздушных перелетов объяснили, что происходит при нажатии кнопки смыва в туалете самолета и почему в этот момент слышен душераздирающий громкий звук. По их словам, весьма неприятный свист сигнализирует об удалении под давлением из унитаза его содержимого. Отвечает за данный процесс специальная вакуумная система смыва. Основную роль в механизме выполняет клапан, который постоянно поддерживает систему под более низким давлением, чем на борту самолета. Эта разница давлений и является причиной громкого звука. После нажатия кнопки смыва клапан открывается и все отходы отсасываются в специальные баки в задней части воздушного судна. Содержимое этих баков остается в самолете до опустошения в аэропорту.