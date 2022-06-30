Путешествия – любимый многими способ порадовать и побаловать себя на заслуженном летнем отдыхе, но не секрет, что это удовольствие не из дешевых. Мы часто слышим советы — не стоит спешить с покупкой билетов, лучше дождаться "горящих" предложений туроператоров. Правда, рассчитывать, что так получится купить желанные билеты не стоит. Какова вероятность того, что в билетной лотерее этого лета вам удастся выиграть?



Пандемия Covid-19 многому нас научила. Можно сколько угодно планировать, но иногда все идет не по плану. Именно поэтому Анна, которая вот уже более 10 лет проводит летний отпуск за границей и уезжает как минимум на неделю, в 2021 году не торопилась строить долгосрочные планы. "Поживем — увидим", — отвечала она на вопрос друзей о том, куда она отправиться отдыхать будущим летом. Отпуск неминуемо приближался, а билеты на самолет все еще не были куплены. Почему? Потому что планируя отпуск Анна с другом договорились, что поедут туда, где будет лучшее предложение. "Мы довольно спонтанные путешественники. Конечно, бывали случаи, когда мы планировали поездки за полгода, выбирали Грецию или Испанию, покупали билеты, оплачивали гостиницу и прокладывали маршрут по достопримечательностям заранее. Но прошлый год был исключением. Мы устали от работы, поэтому главное было сбежать от повседневной рутины. Куда? Неважно! Главное, чтобы мы были вместе и в тепле".

Отпуск Анна взяла на две недели, а провести за границей планировалось около семи дней. Молодым людям был совершенно неважен день отъезда, поэтому за три дня до отпуска начался совместный "серфинг" по сайтам туристических агентств. "Мы искали что-то, что хоть как-то соответствовало нашим пожеланиям и выбрали поездку в Турцию. Там мы сможем и позагорать, и поплавать, и книжку почитать, и на экскурсии съездить, а еще и развлечься, если захотим, — вспоминает Анна. — Прежде чем мы начали поиски, мы установили бюджет — 400 евро на человека. Для нас было важно, чтобы цена включала все: перелет, трансфер, проживание, еду и напитки".