Подводный вулкан, деревья-"грибы" и самопровозглашенный король: Семь островов с необычной историей

В разных уголках мира находятся необычные острова, выделяющиеся своей историей или природой. О семи таких островах рассказывает Tūrismagids.

Остров Буве, который "открывали" трижды

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Этот необитаемый вулканический остров располагается между Южной Африкой и Антарктидой и является одним из самых отдаленных от материков островов в мире. Большая часть территории острова покрыта льдом.

Однако назвать его совершенно безжизненным и необитаемым нельзя. Там растения — лишайники и мох, а также птицы, пингвины и тюлени. Правда, из-за скалистого берега высадиться на этом острове очень трудно, но находятся храбрецы, которые так легко не сдаются и исполнили свою мечту, говорится в Atlas Obscura.

Остров находится так далеко от материков, а его координаты в свое время были определены так неточно, что Буве "открывали" целых три раза.