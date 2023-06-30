Поход в жару? Десять ошибок, которые люди совершают, отправляясь в поход в знойную погоду

Казалось бы, летний поход – сплошная романтика и приключения. Нельзя сказать, что это не соответствует истине, просто не забывайте о том, что жаркая солнечная погода может стать причиной ситуаций, которые опасны для здоровья и жизни. Эксперты по походам Fjällräven обобщили наиболее частые ошибки, которые допускают люди, отправляясь в поход в жаркую погоду.

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Слишком открытая одежда

Не самое разумное дело – отправиться в жаркий день в поход, одевшись как на пляж. Предпочтение следует отдавать закрытой одежде светлых оттенков и натуральным тканям. Обратите также внимание на функциональную туристическую одежду. Например, туристические брюки с отстегивающимися штанинами полностью изменят вашу жизнь. Выведет летние походы на новый уровень и одежда с вентиляционными отверстиями на молнии.

Полдень – не время для активности

Если день предстоит жаркий, отправляться в путь следует ранним утром, а продолжать марш-бросок – вечером, когда солнце уже не так интенсивно светит. Самую жару, часов с одиннадцати до четырех дня, переждите в тени. Жители южных стран плохого не посоветуют – не зря же они придумали сиесту! Вздремните, почитайте книгу или просто побездельничайте – все в ваших руках. Если и ночь не принесла долгожданной прохлады, ночлег оборудуйте под открытым небом или хотя бы не накрывайте палатку тентом от дождя. Спальный мешок тоже не понадобится – достаточно будет вкладыша-простыни. Одежда жаркой ночью тоже будет лишней. Ну и, конечно же, установить палатку следует в месте, куда солнце утром дойдет позже всего.

Чересчур оптимистичный темп

В первый поход летнего сезона дайте организму время на акклиматизацию и адаптацию к жаре. Даже если вы в хорошей форме, с непривычки летом не получится поддерживать такой же темп, как весной или осенью. Даже ультрамарафонцы, которые специально готовятся к забегам при 40-градусной жаре и более высоких температурах, на подготовку к летнему походному сезону отводят не один месяц, специально одеваясь слишком тепло или каждый день посещая баню.

Игнорирование важности защиты головы и кожи от солнца

Солнечный удар – одна из самый серьезных опасностей, подстерегающих походника летом. Симптомами солнечного удара являются слабость, головная боль, головокружение, тошнота и, в худшем случае, потеря сознания. Лучшая защита от солнечного удара – головной убор из дышащего материала. В идеале это должна быть кепка или панама, которые будут защищать от яркого солнца и глаза. Для дополнительной защиты можно намочить головной убор или соорудить для него дополнительную подкладку из мокрого платка. Не менее важна и защита от солнечного ожога. За полчаса до того, как отправляться в путь, нанесите на кожу солнцезащитный крем с фактором защиты не ниже SPF30. Особое внимание следует уделить коже лица, ушей, рук и шеи сзади, а также всем другим частям тела, которые не скрывает одежда. И не забывайте регулярно повторно мазаться средством от загара в течение дня.

Неправильная обувь

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Отправляясь в поход летом, оставьте водонепроницаемые треккинговые ботинки дома, отдав предпочтение легкой дышащей обуви. Конечно же, следует придерживаться универсального принципа, не допуская, чтобы обувь промокла. Влажные носки на разогретых ногах в жаркий день – прямой путь к волдырям. Не забывайте о том, что в жаркую погоду ноги будут отекать в походе сильнее обычного, поэтому обувь следует брать на размер-два больше обычного.

Foto: Fjällräven

Еще одну распространенную проблему туриста – мозоли между пальцами ног из-за повышенной потливости – помогут предотвратить качественные носки с пальцами. В отличие от носков и обуви, одежду в жаркий день, напротив, лучше мочить как можно чаще, а самый простой способ это сделать – искупаться в ней. Лучше всего влагу удерживает хлопок, поэтому многие опытные туристы летом предпочитают выше пояса надевать именно хлопчатобумажную одежду. Плюсы есть и у одежды с примесью шерсти мериноса – она позволяет предотвратить появление сопутствующего обильному потоотделению неприятного запаха. Чтобы в длительном походе избежать сюрпризов, опробуйте новые предметы одежды заранее, так сказать, в обычной жизни.

Недостаточное потребление воды

При физической активности в жаркую погоду организму требуется больше воды, чем обычно. Сложно точно сказать, сколько именно нужно пить. Самое главное – пить профилактически и регулярно. Если вы ощущаете жажду, это означает, что организм уже испытывает нехватку воды. В походе для пополнения запасов воды подойдет любой водоем, который встретится на пути. Источник, река, озеро (в том числе и заболоченное) – в принципе, пить можно любую проточную воду, но если опасаетесь, то предварительно ее можно прокипятить или пропустить через фильтр.

Вы не восполняете потерянные минералы

Во время летних походов важно не только пить достаточно воды, но и уделить внимание питанию. С потом организм теряет не только воду, но и минералы, поэтому еда и напитки в походе должны содержать соли. Восполнить солевой баланс поможет чашка соленого бульона. Существуют и готовые решения – в аптеке можно найти электролитные порошки.

Слишком большой и тяжелый рюкзак

Неумение паковать рюкзак – одна из распространенных ошибок, которую допускают новички. Главный принцип походника заключается в том, что рюкзак должен весить как можно меньше, поэтому брать с собой надо только самое необходимое. Для однодневного похода хватит небольшого рюкзака, вмещающего необходимый объем воды, еду, дополнительную одежду и средства оказания первой помощи. Если же вы отправляетесь в поход на несколько дней, предварительно ознакомьтесь с прогнозом погоды и маршрутом. Продумайте все – походное снаряжение, одежду, еду, гигиенические принадлежности, электронику, что нужно будет для ночевки.

Вы не делаете предварительную работу и не сообщаете о предстоящем походе близким

Если погода засушливая, тщательно ознакомьтесь с трассой и подумайте, где будете при необходимости брать воду. Не забывайте о том, что воду можно добыть не только в водоемах. Наверняка маршрут будет пролегать и мимо деревенских магазинчиков, где найдутся и вода, и продукты. В поход возьмите с собой бумажную карту и компас, которые помогут сориентироваться, если по какой-то причине подведет электроника, но не забывайте, что толку от карты и компаса будет немного, если вы не знаете, как ими пользоваться. Использовать надежнее всего обозначенные походные тропы. И, конечно же, не забудьте заранее предупредить близких, куда и как надолго вы собрались, а в пути при необходимости не стесняйтесь обращаться за помощью к встречным туристам или местным жителям. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Вы не отрываетесь от смарт-устройств

Международные исследования подтверждают, что природа целительно сказывается на душевном и физическом здоровье. Отправляясь в лес, постарайтесь вырваться из повседневной рутины, оставить дома ноутбук и выключить звук смартфона.