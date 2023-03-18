Поймать Египет в треть цены. Как покупать горящие путевки и не дать себя обмануть

Где и как караулить горящие путевки? Так ли они дешевы, какими пытаются казаться? Не придется ли за экономию платить дважды? Автор подкаста "Отчаянный оптимист" Ольга Петрова пригласила в эфир охотников за горящими путевками — организатора детских праздников Диану Янковску и учительницу из Даугавпилса Татьяну Споге, а также представителя компании Baltic Travel Group Лауму Спруле.
Полный выпуск 19-го подкаста "Отчаянный оптимист" можно прослушать здесь.
Не удивительно, что никто из охотников за горящими путевками не смог приехать в студию - все сидели на чемоданах, готовые по первому сигналу сорваться и лететь. Но перед тем как поймать удачу за хвост, поделились своими впечатлениями и опытом с "Отчаянным оптимистом".
Главное: горящие путевки — не только желанный отдых по бюджетной цене, но и особое удовольствие от процесса охоты — такой выброс адреналина дорогого стоит. Впрочем, не надо забывать, что у этого вида промысла есть свои правила и нюансы, которые стоит учитывать, чтобы не пожалеть об авантюре.
"Никакие бриллианты не заменят впечатлений от путешествий", - утверждает Татьяна Споге, которая в этом году решилась на эксперимент, отдохнуть зимой, а не летом, как все учителя. Зато это экономно и дает шанс вырваться на солнце из балтийских хлябей. Татьяна закинула все "удочки" и настроилась на удачу…
О какой добыче идет речь?
За 200 евро на неделю в Турцию уже не слетаешь, утверждает эксперт из Baltic Travel Group Лаума Спруле. "С такой суммой можно ловить апартаменты в Болгарии в самом начале сезона". А в целом, по ее наблюдениям, цены сразу после пандемии подскочили примерно на треть, особенно, если предстоит дальний перелет. Ведь горючее подорожало и зарплаты выросли везде. К тому же за два года люди изрядно истосковались по отдыху — готовы платить.
"Крупнейшие туроператоры Латвии — Tez Tour, Novatours, Coral Travel, Alida и вышедший на рынок Латвии украинский JoinUp - сами делают турпакеты (перелет, трансфер, гид, отель) и предлагают на рынке. У них прямые договоры отелями - цены на весь сезон, - поясняет Лаума. - Они арендуют свои чартеры или бронируют места на прямые рейсы AirBaltic. Тургагенты — посредники, у которых свои условия сотрудничества с операторами, а иногда они могут предложить более заманчивую цену.
С самыми дешевыми отелями сомнительного качества солидные туроператоры стараются не связываться — это отразится на репутации, да и разруливать все неприятности придется самим. Авиакомпании тоже уже не продают слишком дешевые билеты. Если прошлой зимой можно было улететь за 5.99 и 9.99, то сейчас — не меньше 19.99 или 22.99".
Знакомые Татьяны летали в Египет в декабре за 380 евро на человека в неделю. Сама учительница готова заплатить за двоих до тысячи, хотя до пандемии отдыхали в 4-звездочном отеле (с питанием, у самого моря) на Родосе вдвое дороже. Из своего опыта она знает, что нередко в рекламе пишут, что цена за номер, а на деле, когда идешь по ссылке, оказывается на одного человека. Или пишут соблазнительную цену, а идешь по ссылке — там уже эту цену раскупили, есть лишь следующий уровень.
Диана - опытная охотница. Ее семья пристрастилась к горящим путевкам, благодаря пандемии: "До того отпуск с двумя маленькими детьми планировали заранее, а в ковид было куплено несколько путевок, но все отменялось и переносилось. В итоге удалось поймать шикарный отель all inclusive в Турции в мае за 1200 евро на четверых (сейчас такой стоит на май 4000 евро на четверых), но собраться надо было за три дня.
В другой раз в Египет сложили вещи уже за полтора дня, поймав путевку от Novaturs за 1350 евро на четверых в отель сети "Альбатрос" (Хургаде), ранее такая стоила бы 3,5-4 тысячи. Теперь больше 1500-1600 евро не потрачу и учту туда цену визы в Египет (нужна только в Хургаду) и страховку здоровья — с медициной там беда".
Где искать?
Дочка Татьяны прошерстила интернет и накидала маме ссылок на группы в фейсбуке, которые целенаправленно поджидают горящие путевки. На запросы во все группы откликнулась одна оператор и спросила пожелания, что конкретно Татьяна хочет: в городе или на природе, близко к морю, много экскурсий или мало. Обещала в течение суток выслать предложения...
Надо считаться с тем, что процесс поиска и ожидания отнимает много времени, признает Диана: "Сидишь и мониторишь по несколько раз в день. Бывает, утром — одна цена, а вечером перед вылетом — другая. Раньше я сидела на страницах крупных операторов, но потом посоветовали три группы на фейсбуке, где выставляют самые дешевые туры. Всего же я подписана на 15 групп — агентства, отдельных агентов, операторов..."
Для отдыха без детей Диана с мужем предпочитают ловить дешевые авиабилеты через сайты skyscanner, kiwi.com, edreams.com. Там же предлагают гостиницу. "В прошлом году можно было заранее купить билет на Кипр — 80-100 евро туда-обратно, в этом году — уже 300 евро туда-обратно", - сетует Диана.
Зачастую дешевле ехать из Вильнюса — разница с Ригой может быть в несколько сотен евро. Но надо учитывать расходы: топливо, парковка, а если возвращение позднее - еще ночевка. С детьми такое сложнее.
К чему надо быть готовым?
Главные навыки охотников за горящими путевками — возможность и умение быстро оформить отпуск на работе. И собраться иногда в считаные часы. Например, Татьяна готова лететь в любой момент — на сборы ей достаточно буквально одного часа: "Купальник, сланцы, босоножки, шорты, теплые вещи кидаю в багажник и еду".
Раньше в случае пустых мест в чартере оператор спускал цену в последний момент, чтобы заполнить самолет. Сейчас все чаще операторы блокируют места на прямой рейс AirBaltic, благо из Риги есть большой выбор — Черногория, Крит, Родос, Дубаи... И в этом случае ждать последнего момента опасно - мест может не остаться, а цена на самолет - вырасти. Особенно, если речь идет о пиковом периоде — в каникулы.
Овербукинга в случае путевок, как правило, не бывает (разве что сбой в системе). Зато вполне вероятна ситуация, что путевка в определенный отель резервирована в системе оператора на завтра-послезавтра, но тут выясняется, что отель уже занят - тогда оператор предлагает другой.
На что обратить внимание?
"Все туроператоры и турагентства Латвии должны быть в базе ТАТО (Travel Agents and Tour Operators) министерства экономики — это значит, что у них есть лицензия на работу и страховка от непредвиденных ситуаций", - говорит Лаума Спруле. Она советует перед бронированием почитать отзывы про операторов и сами отели.
"Когда клиент делает бронь, он получает договор, который подписывают туроператор, турагент и турист. Читайте, что вы подписываете, - советует Лаума.- Все или не все включено, какие даты, какой самолет, отель, питание. Вы получаете авиабилеты и ваучеры. Важно следить за временем вылета. Некоторые операторы летят ночью — не все клиенты сразу обращают на это внимание, а потом им это не нравится, особенно если это отдых с маленькими детьми. Прилетаете рано, а номера в отеле не готовы — check-in с 14-15 часов. Надо оставить багаж и гулять".
В целом же, признает Лаума, хороший отдых по бюджетной цене — миссия вполне выполнимая. Даже такие профи в туризме, как она, периодически пользуются возможностью.