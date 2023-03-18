Поймать Египет в треть цены. Как покупать горящие путевки и не дать себя обмануть

"Крупнейшие туроператоры Латвии — Tez Tour, Novatours, Coral Travel, Alida и вышедший на рынок Латвии украинский JoinUp - сами делают турпакеты (перелет, трансфер, гид, отель) и предлагают на рынке. У них прямые договоры отелями - цены на весь сезон, - поясняет Лаума. - Они арендуют свои чартеры или бронируют места на прямые рейсы AirBaltic. Тургагенты — посредники, у которых свои условия сотрудничества с операторами, а иногда они могут предложить более заманчивую цену.



С самыми дешевыми отелями сомнительного качества солидные туроператоры стараются не связываться — это отразится на репутации, да и разруливать все неприятности придется самим. Авиакомпании тоже уже не продают слишком дешевые билеты. Если прошлой зимой можно было улететь за 5.99 и 9.99, то сейчас — не меньше 19.99 или 22.99".

Знакомые Татьяны летали в Египет в декабре за 380 евро на человека в неделю. Сама учительница готова заплатить за двоих до тысячи, хотя до пандемии отдыхали в 4-звездочном отеле (с питанием, у самого моря) на Родосе вдвое дороже. Из своего опыта она знает, что нередко в рекламе пишут, что цена за номер, а на деле, когда идешь по ссылке, оказывается на одного человека. Или пишут соблазнительную цену, а идешь по ссылке — там уже эту цену раскупили, есть лишь следующий уровень.

Диана - опытная охотница. Ее семья пристрастилась к горящим путевкам, благодаря пандемии: "До того отпуск с двумя маленькими детьми планировали заранее, а в ковид было куплено несколько путевок, но все отменялось и переносилось. В итоге удалось поймать шикарный отель all inclusive в Турции в мае за 1200 евро на четверых (сейчас такой стоит на май 4000 евро на четверых), но собраться надо было за три дня.

В другой раз в Египет сложили вещи уже за полтора дня, поймав путевку от Novaturs за 1350 евро на четверых в отель сети "Альбатрос" (Хургаде), ранее такая стоила бы 3,5-4 тысячи. Теперь больше 1500-1600 евро не потрачу и учту туда цену визы в Египет (нужна только в Хургаду) и страховку здоровья — с медициной там беда".

Где искать?

Дочка Татьяны прошерстила интернет и накидала маме ссылок на группы в фейсбуке, которые целенаправленно поджидают горящие путевки. На запросы во все группы откликнулась одна оператор и спросила пожелания, что конкретно Татьяна хочет: в городе или на природе, близко к морю, много экскурсий или мало. Обещала в течение суток выслать предложения...

Надо считаться с тем, что процесс поиска и ожидания отнимает много времени, признает Диана: "Сидишь и мониторишь по несколько раз в день. Бывает, утром — одна цена, а вечером перед вылетом — другая. Раньше я сидела на страницах крупных операторов, но потом посоветовали три группы на фейсбуке, где выставляют самые дешевые туры. Всего же я подписана на 15 групп — агентства, отдельных агентов, операторов..."