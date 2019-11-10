Полеты во сне: 9 советов для тех, кто мечтает уснуть в самолете

Кто-то любит долгие перелеты, однако на подавляющее большинство людей полеты на другой конец земного шара наводят в лучшем случае скуку, а в худшем — ужас.

И многие, очень многие мечтают сесть в самолет, заснуть и проснуться уже в точке назначения. Возможно ли это, в принципе? Да, в теории вполне возможно. Как этого добиться (без использования алкоголя)? Вот об этом мы сейчас и поговорим.

Место

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Все остальные советы пойдут прахом, если место в самолете будет выбрано неправильно. Во-первых, оно должно быть у окна — на стенку или окно можно опереть подушку, к тому же, никто, ходя по проходу, не будет за вас цепляться. Во-вторых, если есть серьезное желание заснуть в самолете, надо выбирать задние ряды. Просто потому, что большинство пассажиров предпочитает центр и передние места и если самолет не до конца заполнен, больше шансов на то, что в хвосте удастся "отхватить" себе сразу пару сидений, что драматически увеличивает шансы на здоровый, добрый сон.

Места у аварийных выходов — палка о двух концах. Да, в них можно вытянуть ноги, однако а) большинство авиакомпаний предпочитает сажать туда крепких здоровых мужчин на тот случай, если им придется действовать; б) во многих самолетах они не откидываются в принципе. Если вы как раз в таком самолете, да еще не очень похожи на крепкого мужика… ну, вы поняли.